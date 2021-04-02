Son Yaz dizisi yeni bölüm fragmanı izle, Akgün ve Yağmur evlenmek istiyor!

Her Cuma saat 20:00'da FOX TV'de yayınlanan sevilen dizi Son Yaz, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor. Yayınlanan son bölümde Akgün aklanmıştı ve onun için artık yepyeni bir hayat başlamıştı. Peki Son Yaz dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SON YAZ DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI (14. BÖLÜM)

Son Yaz dizisinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

SON YAZ DİZİSİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? 14. BÖLÜM ÖZETİ

Yağmur, Akgün'ün evlilik çıkışına oldukça şaşırmıştır. Akgün, Yağmur'u bu konuda rahatlatır. Hemen evlenmekten bahsetmemekte, fakat ilişkilerini Yağmur'un ailesine açıklarken niyetlerinin bu olduğunu söyleyerek açıklamak istemektedir. Yağmur, anne ve babasının tepkisinden çekinse de Akgün'ün hevesini kırmak istememektedir. Kafasında soru işaretleri olmasına rağmen Akgün'ün heyecanına katılır ve babasına durumu açıklamadan önce kendisine de haber vermesini ister. Akgün, Selim'in yanında olduğu her dakika arkasından iş çeviriyor gibi hissettiğinden rahatsız duyar ve hiç olmayacak bir yerde Yağmur'la evlenmek istediğini Selim'e anlatıverir.Halil Sadi tarafından gönderilen fotoğraflar yüzünden Canan zor duruma düşer. Fotoğraflar sızdırılırsa itibarı çok büyük derecede zarar görecektir. Halil Sadi, Selim'in Cemal'i sıkıştırıp, elindeki kanıtı alamaması için elinden gelen her şeyi yapar. Selim, Canan'ı tehlikeye sokmak istemez ve ilk kez bir işin peşini bırakmaya karar verir. Fakat Canan kendi üzerine oynanmasına çok sinirlenmiştir ve Selim'den durmamasını ister. Bu esnada Selim'e atanan muhakkik gelir. Selim'e karşı keskin ön yargıları olan muhakkik, Canan'ın da olayda bir parmağı olduğunu düşünmektedir. Selim ve Canan başlarındaki dertleri savuşturmak için uğraşırken, Akgün ve Yağmur'un evlilik çıkışıyla karşı karşıya gelirler.

SON YAZ DİZİSİ YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI (14. BÖLÜM)

Son Yaz dizisinin yeni bölüm 2. fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.



