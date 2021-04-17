MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Son Yaz’ın Akgün’ü Alperen Duymaz sosyal medyadan gaza geldi: 'Çok seviyorum be'

Son Yaz’ın Akgün’ü Alperen Duymaz sosyal medyadan gaza geldi: 'Çok seviyorum be'

17.04.2021 20:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox Tv'nin cuma akşamları yayınlanan yapımı Son Yaz dizisinde Akgün'ü canlandıran Alperen Duymaz, Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Son Yaz’ın Akgün’ü Alperen Duymaz sosyal medyadan gaza geldi: 'Çok seviyorum be'

Fox Tv’nin sevilen yapımlarından biri olan Son Yaz dizisi sürprizlerle yoluna devam ediyor. Ali Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit ve Hafsanur Sancaktutan'ı buluşturan Son Yaz dizisine son olarak Akgün’ün abisi rolünde Olgun Toker katıldı.

Akgün karakterine hayat veren Alperen Duymaz geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Alperen Duymaz, diziden bir kareyi paylaşarak “Çok seviyorum be” diyerek bir de nazar boncuğu eklemiş.

alperenduymaz-1

Sahnede ise Ali Atay ve Sinan Tuzcu var. Oyuncu, meslektaşlarına ve diziye göndermiş bu içten mesajı…

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Hadise ve Reza iddiası! Sevgilisi suskunluğunu bozdu Hadise ve Reza iddiası! Sevgilisi suskunluğunu bozdu
Hasan Can Kaya'nın şovları YouTube'dan neden kaldırıldı?Hasan Can Kaya'nın şovları YouTube'dan neden kaldırıldı?
Anahtar Kelimeler:
Son Yaz dizisi Alperen Duymaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Maalesef' diyerek duyurdu, 10 saat sonra hayatını kaybetti

'Maalesef' diyerek duyurdu, 10 saat sonra hayatını kaybetti

Uyarılar art arda geldi: Toz taşınımı bu gece başlıyor

Uyarılar art arda geldi: Toz taşınımı bu gece başlıyor

Bilim Kurulu üyesi böyle duyurdu: 4 kat azaldı

Bilim Kurulu üyesi böyle duyurdu: 4 kat azaldı

Hadise ve Reza iddiası! Sevgilisi suskunluğunu bozdu

Hadise ve Reza iddiası! Sevgilisi suskunluğunu bozdu

Semra Özal Turgut Özal'ın son anlarını anlattı

Semra Özal Turgut Özal'ın son anlarını anlattı

Soylu'dan net uyarı: İptal ederim, acımam!

Soylu'dan net uyarı: İptal ederim, acımam!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Yıllar sonra ortaya çıktı! 'Bıktım! Ben inançlı biriyim'

Yıllar sonra ortaya çıktı! 'Bıktım! Ben inançlı biriyim'

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yoğun bakıma alınmıştı! Usta oyuncunun hastalığı belli oldu

Yoğun bakıma alınmıştı! Usta oyuncunun hastalığı belli oldu

Çarpık ilişki cezası! İslami hassasiyet dikkate alınmadı

Çarpık ilişki cezası! İslami hassasiyet dikkate alınmadı

Esra Erol'u çılgına çeviren olay! Kuma gitmişti şimdi de...

Esra Erol'u çılgına çeviren olay! Kuma gitmişti şimdi de...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.