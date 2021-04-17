Son Yaz’ın Akgün’ü Alperen Duymaz sosyal medyadan gaza geldi: 'Çok seviyorum be'

Fox Tv’nin sevilen yapımlarından biri olan Son Yaz dizisi sürprizlerle yoluna devam ediyor. Ali Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit ve Hafsanur Sancaktutan'ı buluşturan Son Yaz dizisine son olarak Akgün’ün abisi rolünde Olgun Toker katıldı.

Akgün karakterine hayat veren Alperen Duymaz geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Alperen Duymaz, diziden bir kareyi paylaşarak “Çok seviyorum be” diyerek bir de nazar boncuğu eklemiş.

Sahnede ise Ali Atay ve Sinan Tuzcu var. Oyuncu, meslektaşlarına ve diziye göndermiş bu içten mesajı…

