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Sonbahar manzaralarını yansıttı! Bartın Irmağı sonbahara büründü

27.10.2021 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın Irmağı ve çevresinde oluşan sonbahar manzaraları drone ile havadan görüntülendi.

Sonbahar manzaralarını yansıttı! Bartın Irmağı sonbahara büründü

Sonbaharın gelişiyle birlikte ormanlık alanlarda yaşanan renk cümbüşü Bartın Irmağı çevresinde de kendini göstermeye başladı. Kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen ırmak kıyılarındaki ağaçların sarı ve kahverengi tonları Bartın Irmağı'nın suyuna da yansıyor.

Türkiye'nin üzerinde su taşımacılığı yapılabilen tek ırmağı olma özelliğine sahip Bartın Irmağı çevresinde vatandaşlar yürüyüş yaparak güzel havaların tadını çıkarırken ırmaktaki tekne turları ise gezi için şehre gelen turistlerin ilgisini çekiyor.

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Yalı mevkiinde başlayan tekne turlarına katılan turist ve vatandaşlar Bartın Irmağı çevresindeki sonbahar manzaralarını yakından görme fırsatı buluyor. Orduyeri köprüsünün altından geçerek çağlayan mevkiine kadar ilerleyebilen teknelerle düzenlenen turlara katılanlar sonbahar manzaraları eşliğinde farklı bir atmosfer yaşıyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bartın
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