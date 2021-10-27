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Sadece 250 kişi yaşıyor! Ulaşmanın neredeyse imkansız olduğu dünyanın en uzak adası: Tristan da Cunha

27.10.2021 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşik Krallık’a bağlı bir ada olan Tristan da Cunha, dünya üzerinde ulaşımın en zor olduğu yerlerden biri olarak kabul ediliyor. Sadece 250 kişinin yaşadığı ada, dünya üzerinde yerleşim karaya en uzak noktada yer alıyor. Tamamen izole bir şekilde hayatını devam ettiren Tristan da Cunha halkı, ilginç adaya âdeta muhafızlık yapıyor.

Sadece 250 kişi yaşıyor! Ulaşmanın neredeyse imkansız olduğu dünyanın en uzak adası: Tristan da Cunha

Tristan da Cunha Adası, 1506 yılında Portekizli Amiral Tristan da Cunha tarafından keşfedildi. İsmini kaşifinin adından alan Tristan da Cunha, 207 kilometrelik bir alana sahip, Aynı zamanda aktif kökenli bir volkanik ada olma özelliğini taşıyor. Tristan da Cunha Adası’na en yakın yerleşim yeri ise 2.344 kilometre uzaklıktaki St. Helena Adası olarak biliniyor.

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Havaalanı bulunmayan dünyanın en uzak adası Tristan da Cunha’ya tek ulaşım yolu Güney Afrika’dan 6 gün süren bir gemi seyahatiyle sağlanıyor. Eğer Tristan da Cunha’ya gemi ile yolculuk etmek isteyenler Atlantik Okyanusu’nda aylar süren bir serüven için kendilerini hazırlamalı.

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PARA KULLANMIYORLAR

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Tristan da Cunha sakinleri herhangi bir para birimini kullanmıyor. Geçimlerini daha çok tarım ve hayvancılıkla sağlıyor. Birbirlerinin arasında ise takas yöntemini kullanarak günlük ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Adada halkın yararlanabilmesi için 1 okul, 1 hastane, 1 postane, 1 müze, 1 kafe, 1 bar ve 1 yüzme havuzu bulunuyor. Halk sosyal anlamda buralardan yararlanarak kendi içlerindeki iletişimi devam ettiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Birleşik Krallık
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