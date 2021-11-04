Sonbaharda Kaz Dağları off-road meraklılarının uğrak noktası oldu! Maceraseverler akın etti

Türkiye’nin çeşitli yerlerinden 4x4 Safari & Kamp - Karavan Grubu üyeleri Kazdağlarında iki günlük bir etkinlik ile sonbaharın güzelliklerini kamp yaparak yaşadılar. Özel donanımlı araçları ile Kaz Dağları’nın zorlu ve çamurlu yollarında zaman zaman bata çıka ilerleyen grup üyeleri Dalak Suyu mevkiinde kamp yaptılar. Gün içinde ise özel donanımlı arazi araçları ile Kaz Dağları’nın sonbahar güzellikleri arasında zorlu koşullarda off road yapma imkanı buldular.

Kaz Dağları özellikle güneyde Balıkesir ve kuzeyde Çanakkale üzerinden çeşitli parkurlar ile doğa sporlarını sevenleri yılın her mevsiminde ayrı güzellikler sunmaya devam ediyor.

(İHA)



