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  4. Sonbaharda Kaz Dağları off-road meraklılarının uğrak noktası oldu! Maceraseverler akın etti

Sonbaharda Kaz Dağları off-road meraklılarının uğrak noktası oldu! Maceraseverler akın etti

04.11.2021 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaz Dağları sonbahar aylarının gelmesiyle farklı bir güzelliği büründü. Off Road meraklıları ise bu eşsiz güzellikleri görmek ve yaşamak için özel yapım donanımlı araçları ile bölgede etkinlikler yapıyor.

Sonbaharda Kaz Dağları off-road meraklılarının uğrak noktası oldu! Maceraseverler akın etti

Türkiye’nin çeşitli yerlerinden 4x4 Safari & Kamp - Karavan Grubu üyeleri Kazdağlarında iki günlük bir etkinlik ile sonbaharın güzelliklerini kamp yaparak yaşadılar. Özel donanımlı araçları ile Kaz Dağları’nın zorlu ve çamurlu yollarında zaman zaman bata çıka ilerleyen grup üyeleri Dalak Suyu mevkiinde kamp yaptılar. Gün içinde ise özel donanımlı arazi araçları ile Kaz Dağları’nın sonbahar güzellikleri arasında zorlu koşullarda off road yapma imkanı buldular.

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Kaz Dağları özellikle güneyde Balıkesir ve kuzeyde Çanakkale üzerinden çeşitli parkurlar ile doğa sporlarını sevenleri yılın her mevsiminde ayrı güzellikler sunmaya devam ediyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale
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