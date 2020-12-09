Soner Sarıkabadayı: Allah'ın bana nasip ettiği en güzel hediye

Geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturan Soner Sarıkabadayı-Madelein Lopez Camelo çifti oğulları Hasan Matias'ı kucaklarına aldı.

İlk kez baba olmanın heyecanını yaşayan Sarıkabadayı 42 yaşına bastı.

Lopez Camelo, eşinin yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Eşi ve oğlu ile birlikte çekilen karelerini yayınlayan Madelein Lopez Camelo, gönderisine, "Beni her gün hayal ettiğimden daha mutlu eden adama mutlu yıllar. Tüm sevgin için teşekkür ederim, özellikle bebeğimiz için" notunu düştü.

Aynı fotoğrafı paylaşan Soner Sarıkabadayı ise, "İyi ki doğdum. Allah'mın bana nasip ettiği en güzel hediye için binlerce kez şükrediyorum" ifadelerini kullandı.



Şarkıcı, geçtiğimiz günlerde bu kareyi, "Canım oğlum" notuyla takipçileriyle paylaşmıştı.



