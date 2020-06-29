Soner Sarıkabadayı baba oluyor! Sevgilisi 6 aylık hamile

Şarkıcı Soner Sarıkabadayı, 2015 yılında 'Tarifi Zor' adlı şarkının klibinde tanıştığı Camelo Lopez ile aşk yaşamaya başlamıştı. Snob Magazin'in haberine göre; Sarıkabadayı, Camelo Lopez ile geçtiğimiz şubat ayında aile arasında sade bir törenle nişanlanmıştı.

Sarıkabadayı’nın Lopez’e 40 bin TL değerinde pırlanta yüzük aldığı da öğrenildi. Ne zaman evleneceği merak konusu olan çiftten sürpriz bir haber geldi.

Soner Sarıkabadayı'nın nişanlısı Camelo Lopez'in 6 aylık hamile olduğu öğrenildi. Hamileilik haberini alan çiftin, yakın zamanda nikah masasına oturacağı ortaya çıktı.

Soner Sarıkabadayı, hamile olan eşini bu süreçte rahat ettirebilmek için Sarıyer'da bahçeli bir ev tuttu

