Song "Smeb" Kyung-Ho artık emekli!

Espor arenasında emeklilik kararları ardı ardına geliyor. Geçtiğimiz günlerde Flame'in emeklilik kararı aldığını sizlerle paylaşmıştık. Şimdi ise bir isim daha emekli olmaya karar verdiğini duyurdu. O isim; Smeb.

SMEB PROFESYONEL OYUNCULUK KARİYERİNİ SONLANDIRDI

Smeb Twitter hesabından paylaştığı duyuru ile profesyonel oyunculuğu bıraktığını açıkladı. Smeb yaptığı açıklamada, 2013 yılından beri profesyonel bir oyuncu olarak 8 yıl boyunca inişleri ve çıkışları olduğunu söyleyerek, ''Mesleğimden uzaklaşmaya ve yolculuğumu güzelleştiren tüm insanlara içten minnettarlığımı sunmaya karar verdim.'' dedi.

For global fans



Read: https://t.co/nUBdM1I6hT — Kyung Ho Song (@LOLSmeb) December 17, 2020

YAYINCILIĞA DEVAM EDECEK

Song "Smeb" Kyung-Ho emekli olduktan sonra yayınlara aktif bir şekilde devam edeceğini de belirtti.

