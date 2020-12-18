Song "Smeb" Kyung-Ho artık emekli!

Espor arenasında emeklilik kararları ardı ardına geliyor. Geçtiğimiz günlerde Flame'in emeklilik kararı aldığını sizlerle paylaşmıştık. Şimdi ise bir isim daha emekli olmaya karar verdiğini duyurdu. O isim; Smeb.
Smeb Twitter hesabından paylaştığı duyuru ile profesyonel oyunculuğu bıraktığını açıkladı. Smeb yaptığı açıklamada, 2013 yılından beri profesyonel bir oyuncu olarak 8 yıl boyunca inişleri ve çıkışları olduğunu söyleyerek, ''Mesleğimden uzaklaşmaya ve yolculuğumu güzelleştiren tüm insanlara içten minnettarlığımı sunmaya karar verdim.'' dedi.
For global fans— Kyung Ho Song (@LOLSmeb) December 17, 2020
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Song "Smeb" Kyung-Ho emekli olduktan sonra yayınlara aktif bir şekilde devam edeceğini de belirtti.
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