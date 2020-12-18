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Song "Smeb" Kyung-Ho artık emekli!

Enes Çırtlık Enes Çırtlık 18.12.2020 17:45 | Son Güncelleme:
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Song "Smeb" Kyung-Ho artık emekli!

Üst kolidor oyuncusu Smeb emeklilik kararı aldı. Song "Smeb" Kyung-Ho, Twitter'dan paylaştığı duyuru ile profesyonel oyunculuğu bıraktığını açıkladı.

Espor arenasında emeklilik kararları ardı ardına geliyor. Geçtiğimiz günlerde Flame'in emeklilik kararı aldığını sizlerle paylaşmıştık. Şimdi ise bir isim daha emekli olmaya karar verdiğini duyurdu. O isim; Smeb.

SMEB PROFESYONEL OYUNCULUK KARİYERİNİ SONLANDIRDI

Smeb Twitter hesabından paylaştığı duyuru ile profesyonel oyunculuğu bıraktığını açıkladı. Smeb yaptığı açıklamada, 2013 yılından beri profesyonel bir oyuncu olarak 8 yıl boyunca inişleri ve çıkışları olduğunu söyleyerek, ''Mesleğimden uzaklaşmaya ve yolculuğumu güzelleştiren tüm insanlara içten minnettarlığımı sunmaya karar verdim.'' dedi.

Flame emekliliğe ayrılıyor!Flame emekliliğe ayrılıyor!

YAYINCILIĞA DEVAM EDECEK

Song "Smeb" Kyung-Ho emekli olduktan sonra yayınlara aktif bir şekilde devam edeceğini de belirtti.

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