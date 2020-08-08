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Songül Karlı'dan eski eşi Metin Yüncü hakkında 20 milyon TL'lik suç duyurusu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2020 10:36 | Son Güncelleme

Sanatçı Songül Karlı son günlerde eski eşi Metin Yüncü hakkında yaptığı açıklamalarla adından söz ettirmişti. Bütün evrakları toplayıp 20 Milyon TL'lik suç duyurusunda bulunan Karlı, ayrıca Müge Anlı'ya başvuracağını söyledi.

Songül Karlı'dan eski eşi Metin Yüncü hakkında 20 milyon TL'lik suç duyurusu!

Eski eşi Metin Yüncü ile olaylı şekilde boşanan Songül Karlı, yaptığı açıklamalarla gündem olmaya devam ediyor. "Dişimle, tırnağımla kazandım. Adam olsa benim paramı yemez" diye isyan eden Karlı, sosyal medyada bir internet kullanıcısının "Eski eşinize açtığınız dava ne durumda, arsayı geri alabilecek misiniz?" sorusuna "Müge Anlı'da bitecek gibi görünüyor.

Sülalece oturup canlı yayında anlatsınlar. Biraz daha rezil olsunlar az kaldı" dedi. Karlı, eski eşinin daha önce 2 kadını da aynı yöntemle dolandırdığını iddia etmişti.

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Eski eşi hakkında bütün evraklarını toplayan Karlı, Metin Yüncü hakkında 20 milyon TL'lik suç duyurunda bulundu. Ayrıca Müge Anlı'ya başvuran Karlı, canlı yayına çıkarak bütün gerçekleri anlatacak.

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YAŞADIKLARINI BÖYLE ANLATMIŞTI

Ben o adamlarla ne yapmışım. Geçen her günüme acıyorum. Yalnızlık ne kadar da güzel bir şeymiş.

Bir adamın haydut hırsız olmaması… Eşine, çocuğuna başkasının parasını yedirmemesi ne kadar güzel bir şey. Eski eşlerime bakıyorum da, çok güzel yaşıyorlar. Kaç aileye baktım bakın…

Vallahi… billahi… tillahi… bende bir ekmeği yoktur. 5 sene evli kaldık, 3 senesi eve almadım. Bende bir ekmeği yoktur…

15 kez kapıdan eşyalarını tekmeleyip attığımı biliyorum.

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ASLA KARŞIMA ÇIKMASIN

Ben 15 yaşından beri tesbih çekiyorum. Adamın tesbih çekmeme tahammülü yoktu.

Metin Yüncü asla karşıma çıkmasın. 20 milyonumu ben alamazsam, Allah alacak. Ben inanıyorum… Onun bende bir lirası yok. Peki o inanıyor mu? O para ailesinden, eşinden, çocuğundan çıkmayacak?

Benim hayatımda bir şey bitince resetlerim ve biter. Ben köy köy gezip konser verdim, kazandım. Benim hayatımda hiç bir adama ev, araba aldırdığım olmadı…

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