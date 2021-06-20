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Songül Karlı'dan klip için cesur tercih! Yorum yağdı

20.06.2021 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir ekranlardan uzak olan Songül Karlı klip çekimi için kolları sıvadı. Son zamanlarda cesur dekolteleri ve estetikli haliyle gündeme gelen Karlı yine olay oldu.

Songül Karlı'dan klip için cesur tercih! Yorum yağdı

Songül Karlı, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Daha önce yaptığı sütyensiz ve bornozlu paylaşımlarıyla uzun süre gündem olan şarkıcı, bu kez derin göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle objektif karşısına geçti.

O kareyi Instagram sayfasında yayınlayan Karlı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Klip için farklı elbiseler giyen ve her halini de takipçileriyle paylaşan Karlı bazı fotoğraflarını ise gelen eleştirilerden sonra yoruma kapadı. Karlı'ya gelen yorumların bazıları şöyle:

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  • Geleceğin Sedası Allah akıl fikir versin.
  • Eski Songül nerede ne oldu sana yaa
  • Açıldı saçıldı.
  • Estetiği çok abarttın!

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Songül Karlı, son olarak yeni imajını takipçileriyle paylaşmış ve eleştiri toplamıştı. Bir çocuk annesi Karlı'nın yeni imajı Seda Sayan, Seray Sever, Seda Üren ve Ajda Pekkan gibi birçok ünlü isme benzetilmişti.


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Seda Sayan Songül Karlı
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