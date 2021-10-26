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Songül Karlı'nın sunuculuğu kısa sürdü! Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu kim oldu?

26.10.2021 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelinim Mutfakta'nın sunucu değişimi gerçekleşti. Songül Karlı'nın sunuculuğu kısa sürdü yerine Safiye Soyman geldi. Karlı ise imalı mesajlarıyla dikkat çekti.

Songül Karlı'nın sunuculuğu kısa sürdü! Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu kim oldu?

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün izleyicilerle buluşan yarışma programı 'Gelinim Mutfakta' sunucu kriziyle dikkat çekmiş, sezona Demet Akalın’ın sunuculuğunda başlayan programı, ünlü şarkıcının bırakması ile bir sunucu krizi yaşanmıştı.

Son olarak yapılan açıklamada mutfak her hafta bir ünlüye emanet denilmiş, ilk olarak da sunucu Songül Karlı olmuştu. 'Gelinim Mutfakta' yeni sunucusu Safiye Soyman olurken Karlı bu durumdan pek hoşlanmamış gibi duruyordu.

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Songül Karlı üst üste pozlarını paylaşarak "Sakin olun artık hiçbir şeye şaşırmıyorum" yazdı. Takipçileri ise "Gelinim Mutfakta'da siz olmalıydınız", "Neden yoksunuz?" yorumları yağdırdı.

Ekran Alıntısı

Karlı dekolteli bir pozunu da paylaşarak "Herkesin tercihine saygım var" yorumunda bulundu.

DALGA KONUSU OLDU

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Yeni sunucu Safiye Soyman ise tanımdaki haliyle dalga konusu oldu. Safiye Soyman'ın yüzündeki photoshop herkesi şoke etti.

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Anahtar Kelimeler:
Songül Karlı Gelinim Mutfakta
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