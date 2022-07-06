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  4. Songül Karlı'ya şok! Dolandırıcılık iddiasıyla yargılanan eski eş Metin Yüncü beraat etti

Songül Karlı'ya şok! Dolandırıcılık iddiasıyla yargılanan eski eş Metin Yüncü beraat etti

06.07.2022 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Songül Karlı'yı yaklaşık 100 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Metin Yüncü hakkında karar çıktı. Mahkeme, Karlı'nın eski eşinin de aralarında olduğu 3 sanığın delil yetersizliğinden beraatına karar verdi.

Songül Karlı'ya şok! Dolandırıcılık iddiasıyla yargılanan eski eş Metin Yüncü beraat etti

Şarkıcı Songül Karlı'nın Sultanbeyli'de bulunan arsasını kendisinden habersiz şekilde sattığı ve ayrıca, yaklaşık 100 milyon lira dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi olduğu eski eşi Metin Yüncü'nün de aralarında olduğu 3 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

ESKİ EŞE DELİL YETERSİZLİĞİNDEN BERAAT

İstanbul 6.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada sanık avukatları, mütalaaya katılmadıklarını ve dosyada müvekkillerinin üzerlerine atılı suçu işlediğine dair hiçbir delil bulunmadığını söyleyerek beraatlarını talep etti. Mahkeme, sanıklar Metin Yüncü, Sezai Temuroğlu ve Ali Barbaros'un üzerlerine atılı suçu işlediklerine ilişkin müşteki Songül Karlı'nın dışında iddiaları dışında kesin bir delil elde edilemediğinden sanıkların beraatına karar verdi. Heyet ayrıca, sanık Metin Yüncü hakkındaki adli kontrol tedbirinin de kaldırılmasına hükmetti.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 16 Aralık 2020'de gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan şüpheliler Metin Yüncü, Barbaros Ataç ve Sezai Temuroğlu'nun 'dolandırıcılık' suçundan 3'er yıldan 10'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

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Songül Karlı
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