Songül Öden, Suriyeli kadınlarla buluştu

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) İnsani Yardım Programı Sözcüsü Songül Öden, Suriyeli kadın ve kız çocuklarına İstanbul’da sağlık hizmeti veren UNFPA Kadın Sağlığı Danışma Merkezi’ni ziyaret etti ve kadınlarla birlikte renkli bir sosyal aktiviteye katıldı.

UNFPA Kadın Sağlığı Danışma Merkezi’ni ziyaret eden Songül Öden “Merkezde tanıştığım kadınlar çok güçlü kadınlar. Yaşadıkları zorluklara rağmen, hayata sıkı sıkı tutunuyorlar. Kimisi çok güzel Türkçe konuşuyor. Aralarında öğretmenler var. Onların hikayelerini dinlediğimde yaşananların ne kadar ağır olduğuna bizzat şahitlik ediyorum. Bu kadınlar, ellerindeki tüm imkanları kullanarak, kendileri ve çocukları için daha iyi bir gelecek elde etmek adına durmaksızın çaba gösteriyorlar” dedi.

Suriyeli göçmen kadınların gelecekten beklentilerini işlediği bohça çalışmasına getirdiği ve manevi değeri olan bir parçayı işleyen Öden, kadınların mesajlarını tek tek okudu ve mesajı işleyen kadınlarla sohbet edip, onların beklentilerini, yaşadıkları sorunları ve sorunları aşmak için girdikleri mücadelelerini dinledi.



