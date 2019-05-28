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Sonic filmi, 2020 yılına ertelendi

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TEKNOLOJİ  | 28.05.2019 10:53 | Son Güncelleme

Son dönemde oyun karakterlerinin beyaz perdede boy göstermesine alıştık. Hatırlanacağı üzere kısa süre önce Pokemon’un ilk live-action filmi vizyona girmiş, fakat gişe hasılatı olarak beklentilerin altında bir performans ortaya koymuştu.

Sonic filmi, 2020 yılına ertelendi

Oyun sektörünün köklü karakterlerinden biri olan Sonic için de live-action filmi duyurulmuş ve kısa süre önce de ilk fragman yayınlanmıştı. Yapımcılığını Paramount Pictures’ın üstlendiği yapım için yayınlanan fragman sonrası tepkiler çığ gibi büyüdü. Fragmanı izleyenlerin büyük bir kısmı Sonic’in tasarımına ağır eleştirilerde bulundu.

Eleştirilerin çığ gibi büyümesi ve yayınlanan fragmanın dislike yağmuruna tutulması, yapımcı ekibi harekete geçirdi.
Geçtiğimiz gün konu ile ilgili bir açıklama yapan yönetmen Jeff Fowler şunları söyledi; “ Sonic’i daha doğru bir şekilde yapmak için, daha fazla zamana ihtiyacımız olacak.”

Fowler’ın açıklamasının hemen akabinde filmin vizyon tarihinin 8 Kasım’dan 14 Şubat 2020’ye kaydırıldığı açıklandı.
Açık konuşmak gerekirse Paramount Pictures tarafından alınan bu kararın son derece haklı ve yerinde olduğunu söyleyebiliriz. Gerçekten de filmde yer alan Sonic ile yıllardır tanıdığımız, hem oyun, hem de çizgi film ekranlarından alışık olduğumuz Sonic arasında dağlar kadar fark var. Dileriz yapımcı ekip yeni Sonic tasarımında gelen tepkileri göz ardı etmez.

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