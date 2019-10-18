Sonic karakteri sil baştan yeniden tasarlandı

Çünkü filmde yer alan Sonic karakteri, yıllardır bildiğimiz, tanıdığımız Sonic’le pek de alakalı değildi.

Yapımcıların Sonic karakterini tamamen farklı bir şekilde filme aktarmaları, oyunun fanlarının büyük tepkisine neden oldu. Normal şartlarda 8 Kasım’da gösterime girecek olan film gelen tepkiler sonrasında 14 Şubat 2020’ye ertelendi. Film yapımcıları Sonic tasarımının baştan sona yenileneceği sözünü vermişlerdi. Nitekim verilen sözler tutulmuş gibi görünüyor.

Geçtiğimiz gün Sonic the Hedgehog filmi için silbaştan yaratılan Sonic karakteri sızdırıldı. Dilerseniz bahse konu görsellere aşağıdan göz atabilirsiniz.

Açıkçası yeniden tasarlanan Sonic’in, fragmanda gördüğümüz Sonic’e kıyasla çok daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Görünen o ki gösterilen tepkiler, gerçekten işe yaramış.

Oppo Reno2 kutu açılış videosu (Unboxing)

