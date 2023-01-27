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Sonra zıt anlamlısı nedir? Sonranın zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

25.01.2023 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir sözcük başka bir sözcüğün mana yönünden tam aksini ifade ediyorsa bu sözcükler birbirinin zıddı olarak kabul edilir. Aynı zamanda bu kelimeler aynı bağlamda ve aynı görevde kullanılmalıdır. Sözcükte anlam bilgisi konu içeriklerinden biri olan zıt anlamlı kelimelerin mutlaka doğru bir şekilde kullanılması gerekir. Zıt anlamlı sözcükler aynı zamanda karşıt anlamlı olarak da tabir edilmektedir. Peki, sonra sözcüğünün karşıt anlamlısı nedir?

Sonra zıt anlamlısı nedir? Sonranın zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Günlük yaşantımızda sonra sözcüğünü çok sık kullanmaktayız. Türkçe kökenli olan bu sözcük “soŋ” kelimesinden “+rA” son ekiyle çoğaltılmıştır. Sonra kelimesi cümle içerisinde çoğunlukla zaman zarfı olarak kullanılır. Türk Dil Kurumuna göre bu kelime birden fazla mana taşır. Bu manalar şu şekildedir:

  • (Zarf) Daha ileri bir vakitte, ardından, bilahare
  • (Zarf) Bulunulan ya da söz edilen yerden daha uzak bir yerde
  • (Zarf) Mevki, değer, derece ve önemde daha aşağıda, daha arkada oluşu ifade eden söz
  • (Zarf) Aksi halde, öyle olmazsa, yoksa
  • (İsim) Bir şeyin arkadan gelen bölüm veya zamanı

Ayrıca sonra sözcüğünün içerisinde geçtiği “neden sonra", "az sonra", "biraz sonra", "milattan sonra", "okul sonrası” gibi birleşik kelimeler de bulunmaktadır.

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Sonra kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Dilimizde birçok farklı sözcüğün karşıt anlamlısı vardır. Sonra sözcüğü de bunlardan biridir. Sonra kelimesi günlük hayatımızda çok sık kullandığımız sözcüklerden biridir. Sonra kelimesi ayrıca karşıt anlamlısı olan sözcükler arasındadır ve sonra zıt anlamlısı olan sadece bir tan sözcük vardır. Sonranın zıt anlamlısı olan sözcük:

  • Önce

“Önce” kelimesi sonranın "Daha ileri bir zamanda" anlam bakımından karşıtıdır. Genellikle ileri bir zaman dilimini belirtmek için “sonra” kelimesini, geçmiş bir zaman dilimini belirtmek için yani "ilk olarak, başlangıçta" anlamını vermek için “önce” sözcüğünü kullanırız. Her iki sözcükte gerek günlük konuşma dilinde gerekse yazılı metinlerde çok sık tercih edilmektedir.

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Sonranın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Mana yönünden diğer sözcükten farklı bir ifadeyi anlatan kelimeler, zıt anlamlı olarak tanımlanmaktadır. Sonra kelimesinin zıt anlamı olan önce kelimesiyle ilgili örnek cümleler kurmak gerekirse:

  • Eve gidince önce ödevlerimi bitirmem lazım.
  • Ayşe’nin 1 sene önce kardeşi ciddi bir motosiklet kazası geçirmişti.
  • Ahmet önceden kahve yerine çay içmeyi severmiş.
  • Kış gelmeden önce kayak planı yapmak bana garip geliyor.
  • Her şeyden önce borçlarımı kapatmak için çok para kazanmam gerekiyor.
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