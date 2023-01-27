Sonra zıt anlamlısı nedir? Sonranın zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Günlük yaşantımızda sonra sözcüğünü çok sık kullanmaktayız. Türkçe kökenli olan bu sözcük “soŋ” kelimesinden “+rA” son ekiyle çoğaltılmıştır. Sonra kelimesi cümle içerisinde çoğunlukla zaman zarfı olarak kullanılır. Türk Dil Kurumuna göre bu kelime birden fazla mana taşır. Bu manalar şu şekildedir:
Ayrıca sonra sözcüğünün içerisinde geçtiği “neden sonra", "az sonra", "biraz sonra", "milattan sonra", "okul sonrası” gibi birleşik kelimeler de bulunmaktadır.
Dilimizde birçok farklı sözcüğün karşıt anlamlısı vardır. Sonra sözcüğü de bunlardan biridir. Sonra kelimesi günlük hayatımızda çok sık kullandığımız sözcüklerden biridir. Sonra kelimesi ayrıca karşıt anlamlısı olan sözcükler arasındadır ve sonra zıt anlamlısı olan sadece bir tan sözcük vardır. Sonranın zıt anlamlısı olan sözcük:
“Önce” kelimesi sonranın "Daha ileri bir zamanda" anlam bakımından karşıtıdır. Genellikle ileri bir zaman dilimini belirtmek için “sonra” kelimesini, geçmiş bir zaman dilimini belirtmek için yani "ilk olarak, başlangıçta" anlamını vermek için “önce” sözcüğünü kullanırız. Her iki sözcükte gerek günlük konuşma dilinde gerekse yazılı metinlerde çok sık tercih edilmektedir.
Mana yönünden diğer sözcükten farklı bir ifadeyi anlatan kelimeler, zıt anlamlı olarak tanımlanmaktadır. Sonra kelimesinin zıt anlamı olan önce kelimesiyle ilgili örnek cümleler kurmak gerekirse: