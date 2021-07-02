Sonunda bu da oldu! Demet Akalın şimdi de şarkılarıyla şöhrete kavuştuğu isme savaş açtı

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, pop müzikteki başarısı ve ticari rekorları kadar kavgacı yanıyla da biliniyor. Pop müziğin olduğu kadar tartışmaların ve polemiklerin de kraliçesi olan Demet Akalın, kardeş gibi olduğu pek çok isimle sık sık kavga ediyor. Öyle ki, eşleriyle bile sık sık ayrılıp barışıyor, hatta bu barışmalar boşanmadan sonra gerçekleşiyordu. Demet Akalın kızdığı insanları bir anda silse de, sonradan arayı düzeltmeyi de ihmal etmiyordu. Yıllarca beraber çalıştığı ve en sevilen şarkılarında imzası olan Ersay Üner de bu isimlerden biriydi. İkili, önceki yıllarda birkaç kez küsüp yollarını ayırdıklarını açıkladı. Son kavgalarında Demet Akalın arkadaşına cip hediye ederek gönlünü almayı başardı. Ama ne olduysa oldu, ikilinin arası yine bozuldu. Bu durum, dün gece yapılan "Survivor" partisinde ortaya çıktı.

"Sevmediğim parça..."

Fanatik bir "Survivor" izleyicisi olan Demet Akalın, dün gece ünlüler takımının 2021 şampiyonu İsmail Balaban için yaptığı partiye katıldı. Bütün gece coşan ve coşturan Demet Akalın, sıra eski dostu Ersay Üner'in şarkısına gelince durdu. "Sevmediğim parça olunca ben" diyerek tepki göstermeyi de ihmal etmedi.

