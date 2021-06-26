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Sonunda çileden çıktı! Berfu Yenenler'i çıldırtan hareket: "Ne zaman saldırırım acaba?"

26.06.2021 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Berfu Yenenler, sosyal medyadaki eğlenceli paylaşımlarına devam ediyor. Bu kez, "komşu terörü" yüzünden yaşadıklarını paylaştı.

Sonunda çileden çıktı! Berfu Yenenler'i çıldırtan hareket: "Ne zaman saldırırım acaba?"

Berfu Yenenler önce "Miss Turkey 2015" güzellerinden biri olarak, sonra da ünlü sunucu ve oyuncu Eser Yenenler'le evlenerek adını duyurdu. Ama asıl ününü ve hayran kitlesini YouTube kanalı sayesinde kazandı. Eşi Eser Yenenler'le birlikte çektiği videolar çok beğenilince kendi kanalını açan Berfu Yenenler, özellikle ilk videolarıyla yüksek izlenme sayılarına ulaştı ve karantina günlerini lehine çeviren isimlerden biri oldu. Pandemi boyunca neredeyse evden bile çıkmayan Berfu Yenenler, eşi ve çocuklarıyla birlikte evinde ürettiği içeriklerle büyük başarı elde etti. Bu yaz tatil yapmaya karar veren Yenenler ailesi, Alaçatı'da bir villa tutarak yazın keyfini çıkarmaya başladı. Ama ailenin tatil keyfine engel olanlar da vardı.

"Komşu terörü"

Eser Yenenler Berfu Yenenler

Bir aralar İstanbul'daki komşularından şikayetçi olan Berfu Yenenler, aynı sorunu Alaçatı'da da yaşadı. Ünlü isim, sabah sabah yüksek sesle müzik dinleyen komşularını takipçilerine şikayet etti.

Berfu Yenenler

"Yine bir komşu terörüyle sizinleyim. Yan evimizdekiler sabah 10'da sıfır şaka full ses Sagopa Kajmer açtı. Kuzey'in odasının camları falan titriyor. Tahmini ne zaman saldırı gerçekleştiririm acaba?" diye soran Berfu Yenenler, takipçilerini çok güldürdü.

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Berfu Yenenler Eser Yenenler
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