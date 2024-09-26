Sonunda gerçek oldu! CZN Burak fenomen Mustafa Sözen'e iPhone 16 hediye etti

Çektiği yemek videolarıyla fenomen haline gelen CZN Burak son dönemlerde babası tarafından dolandırıldığını iddia ederek şikayetçi olmuş ve aile şirketinden ayrılmıştı. Burak Özdemir, fenomen Mustafa Sözen'e son model telefon hediye etti.

YouTuber Tuna Tavus ile bir bankta oturduğu görülen fenomen Mustafa Sözen'in arkasından CZN Burak geldi. Koynuna sakladığı iphone 16 model telefonu çıkaran CZN Burak Mustafa Sözen'e uzattı.

Hayali olan telefonu karşısında gören Mustafa Sözen şaşkınlığını gizleyemedi.

Sözen ayağa kalkarak CZN BUrak'a sarıldı.