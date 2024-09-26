MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sonunda gerçek oldu! CZN Burak fenomen Mustafa Sözen'e iPhone 16 hediye etti

Sonunda gerçek oldu! CZN Burak fenomen Mustafa Sözen'e iPhone 16 hediye etti

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
26.09.2024 20:13
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

CZN Burak adıyla tanınan Burak Özdemir çektiği yemek videolarıyla büyük bir şöhrete kavuştu. Restoran zincirine sahip olan CZN Burak fenomen Mustafa Sözen'in hayalini gerçekleştirerek iPhone 16 hediye ettiği anı paylaştı.

Sonunda gerçek oldu! CZN Burak fenomen Mustafa Sözen'e iPhone 16 hediye etti

Çektiği yemek videolarıyla fenomen haline gelen CZN Burak son dönemlerde babası tarafından dolandırıldığını iddia ederek şikayetçi olmuş ve aile şirketinden ayrılmıştı. Burak Özdemir, fenomen Mustafa Sözen'e son model telefon hediye etti.

YouTuber Tuna Tavus ile bir bankta oturduğu görülen fenomen Mustafa Sözen'in arkasından CZN Burak geldi. Koynuna sakladığı iphone 16 model telefonu çıkaran CZN Burak Mustafa Sözen'e uzattı.

Ekran görüntüsü 2024-09-26 200737

Hayali olan telefonu karşısında gören Mustafa Sözen şaşkınlığını gizleyemedi.

Ekran görüntüsü 2024-09-26 200716

Sözen ayağa kalkarak CZN BUrak'a sarıldı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
CZN Burak
En Çok Okunan Haberler
Karadeniz'de palamut bolluğu var! Fiyatı düştükçe düşüyor

Karadeniz'de palamut bolluğu var! Fiyatı düştükçe düşüyor

O kareler gündemde! "Kimyaları acayip tuttu"

O kareler gündemde! "Kimyaları acayip tuttu"

Rezan Epözdemir'den Cem Garipoğlu açıklaması! 'Hapishanede Çince Rusça öğreniyor'

Rezan Epözdemir'den Cem Garipoğlu açıklaması! 'Hapishanede Çince Rusça öğreniyor'

O müteahhit 60 kişiyi hayatından etmişti

O müteahhit 60 kişiyi hayatından etmişti

Cezaevinden çıktı hemen bikinisini giyip poz verdi! Tepki çekti

Cezaevinden çıktı hemen bikinisini giyip poz verdi! Tepki çekti

Kızıl Goncalar'ın Hande'si derin dekoltesiyle geceye damga vurdu

Kızıl Goncalar'ın Hande'si derin dekoltesiyle geceye damga vurdu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Çok satanlarda birinci sırada! Camper'ın Wagon modeli indirimde

Çok satanlarda birinci sırada! Camper'ın Wagon modeli indirimde

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.