Sony Microsoft ve Nintendo, Donald Trump’a karşı birleşti

Devler, Trump’ın onayından geçen Çin odaklı yeni tarifelerin yürürlüğe girmesinin oyun endüstrisinde önemli bir bozulmaya neden olabileceğini savunuyor.Üç devin ortak açıklamasında “İdarenin ABD’nin fikri mülkiyetini koruma ve ABD’nin yüksek teknoloji liderliğini koruma çabalarını takdir ederken, bu tarifelerin ABD’li tüketicilere ve işletmelere verdiği orantısız zarar, bu hedefleri baltalayacak.” ifadeleri yer aldı.

Bu üç oyun devinin Donald Trump’a karşı gelmeleri çok normal. Üretim hattını Çin’den kaydırmak isteyen Trump, maliyetlerdeki artışı hesaba katmamış gibi görünüyor. Şu an 399 dolara satılan konsollar eğer Çin’de ucuz işçilik ile üretilmezse, firmalara kar sağlayabilmek için bu fiyatları 450-500 dolara kadar çıkarabilir.

Amerika ile Çin arasındaki gerginlik, önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan G20 zirvesinde umarız tatlıya bağlanır.

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