MAGAZİN

Sony yanlışlıkla fragman yerine tüm filmi YouTube'a yükledi

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.07.2018 14:44 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük yapımcı şirketlerinden Sony Pictures, geçen yıl piyasaya çıkardığı "Khali the Killer"adlı filmin fragmanı yerine 'yanlışlıkla' tüm filmi YouTube'a yükledi

Sony yanlışlıkla fragman yerine tüm filmi YouTube'a yükledi

Dünyanın en büyük yapımcı şirketlerinden Sony Pictures, geçen yıl piyasaya çıkardığı "Khali the Killer"adlı filmin fragmanı yerine 'yanlışlıkla' tüm filmi YouTube'a yükledi.

Altı saat sonra kaldırılan filmi bu süre içinde 11 bin kişi izledi.

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BBC Türkçe'nin haberine göre; bazı eleştirmenler, Kasım'dan beri internetten parayla izlenebilen ve DVD'si satılan filmin bir pazarlama taktiği olarak bilinçli şekilde YouTube'a konmuş olabileceğini öne sürüyor.

Ancak Independent gazetesi, bunun Sony gibi büyük bir stüdyo için riskli bir girişim olduğunu ve şirketin olayın nasıl meydana geldiğini ortaya çıkarmak için inceleme başlatmış olabileceğini yazdı.

Eleştirmenlerden iyi yorumlar almayan filmin IMDB puanı 10 üzerinden 3,8.

Başka bir film sitesi olan Rotten Tomotoes'da 'Khali the Killer' ile ilgili hiçbir yorum yer almıyor.

Film kiralık katilliği bırakarak aşçılık yapmaya karar veren bir adamın Alzheimer hastası büyükannesine yardım etme çabasını konu alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Sony Pictures Khali the Killer

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