Sophie Turner'ın Game of Thrones dövmesi

Katıldığı TV programında koluna yaptırdığı yeni dövmesini gösteren Sophie Turner’ın, koluna kurt resmiyle birlikte “The pack survives” (Sürü hayatta kalır) yazdırdığı görüldü. Dövme nedeniyle Turner’ın canlandırdığı Sansa karakterinin final sezonunda ölmeyeceğine dair yorumlar yapıldı.
Turner, dövmesini açıklarken, dizide Stark ailesinin “Karlar yağdığında ve ak rüzgarlar estiğinde yalnız kurt ölür ama sürü hayatta kalır” sözüne atıfta bulunduğunu, spoiler vermediğini söyledi.
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