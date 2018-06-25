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Sophie Turner'ın Game of Thrones dövmesi

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.06.2018 16:30 | Son Güncelleme

Game of Thrones’ta Sansa Stark karakterine hayat veren Sophie Turner’ın yeni dövmesiyle dizinin final sezonuna dair spoiler (yapım hakkında önceden bilgi) verdiği tahmin edildi.

Sophie Turner'ın Game of Thrones dövmesi

Katıldığı TV programında koluna yaptırdığı yeni dövmesini gösteren Sophie Turner’ın, koluna kurt resmiyle birlikte “The pack survives” (Sürü hayatta kalır) yazdırdığı görüldü. Dövme nedeniyle Turner’ın canlandırdığı Sansa karakterinin final sezonunda ölmeyeceğine dair yorumlar yapıldı.

Turner, dövmesini açıklarken, dizide Stark ailesinin “Karlar yağdığında ve ak rüzgarlar estiğinde yalnız kurt ölür ama sürü hayatta kalır” sözüne atıfta bulunduğunu, spoiler vermediğini söyledi.


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Sophie Turner Game of Thrones

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