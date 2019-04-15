Mynet Trend

Sörf tahtasıyla dünyayı geziyor!

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 15.04.2019 14:01 | Son Güncelleme

Norveç'ten sörf tahtasını yanına alarak dünya turuna çıkan 45 yaşındaki Jono Dunnett, Kastamonu'nun Abana ilçesine geldi. Mayıs 2017'de yolculuğuna başlayan Dunnett, şimdiye kadar 15 ülkenin kıyı şeridini geçti. Dunnett, sörf tahtasının üzerindeki malzemelerle, uygun bulduğu yerlerde kamp kurarak konaklıyor.

Sörf tahtasıyla dünyayı geziyor!

Abana'da mola veren Dunnett, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rüzgar sörfüne küçük yaşlarda başladığını söyledi. Sınırlarını aşmak için sörf tahtasıyla dünya turuna çıktığını anlatan Dunnett, hava koşullarına göre günde yaklaşık 30 kilometre katettiğini belirtti.

20190415_2_35989469_43576371_Web

O günkü gücüne ve rüzgarın yönüne bağlı olarak bu mesafenin değiştiğini anlatan Dunnett, şöyle konuştu:

20190415_2_35989469_43576372_Web

"Şartlar oluştuğunda 30 kilometreyi iki katına çıkarabiliyorum. Genellikle günün 8 saatinde yelken açıyorum, rüzgar olmadığında kürek çekiyorum. Hava kararmadan uygun bir yerde durup kamp yapıyorum. Bir sonraki gün de yoluma devam ediyorum."

20190415_2_35989469_43576373_Web

'TÜRKİYE MUHTEŞEM BİR ÜLKE'

Yolculuğunun Türkiye etabında farklı deneyimler kazandığını dile getiren Dunnett, "Türk halkı sıcak ve misafirperver. Yolculuğumdan her geçen gün daha çok keyif alıyorum. Yemekleri lezzetli ve denizde birçok yunus var. Türkiye muhteşem bir ülke." dedi.

20190415_2_35989469_43576374_Web

Dunnett, yolculuğu boyunca denizlerdeki kirliliğin dikkatini çektiğini, özellikle plastik atıkların çevresel açıdan risk oluşturduğunu ifade etti.

20190415_2_35989469_43576375_Web

Bu yıl Rusya ve Abhazya sınırına ulaşmayı hedeflediğini kaydeden Dunnett, yolculuğunu bisikletle Norveç'e dönerek tamamlayacağını sözlerine ekledi. (AA)

işte heyecan dolu yolculuktan bazı kareler...

20190415_2_35989469_43576376_Web

20190415_2_35989469_43576379_Web

20190415_2_35989469_43576381_Web

20190415_2_35989469_43576382_Web

20190415_2_35989469_43576383_Web

20190415_2_35989469_43576384_Web

20190415_2_35989469_43576385_Web

20190415_2_35989469_43576386_Web

20190415_2_35989469_43576387_Web


Sanal alemi birbirine kattılar! Fenomenlerden olay pozSanal alemi birbirine kattılar! Fenomenlerden olay poz
Şimdiden oteller doldu! Siz de oraya gitmek istiyorsanız...Şimdiden oteller doldu! Siz de oraya gitmek istiyorsanız...
Sağlıklı yaşam trendi bisiklete talebi patlattı!Sağlıklı yaşam trendi bisiklete talebi patlattı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sörf Seyahat

En Çok Okunan Trend Haberler

Çok tartışılacak adım! Ekrem İmamoğlu'nu resmi siteye eklediler

Çok tartışılacak adım! Ekrem İmamoğlu'nu resmi siteye eklediler

İstanbul Havalimanı'ndan Aksaray'a aldığı ücret 'pes' dedirtti

İstanbul Havalimanı'ndan Aksaray'a aldığı ücret 'pes' dedirtti

İlker Başbuğ'dan İstanbul seçimi tweet'leri

İlker Başbuğ'dan İstanbul seçimi tweet'leri

AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na 'stadyum' tepkisi: Çekin elinizi

AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na 'stadyum' tepkisi: Çekin elinizi

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Trene binen oraya gidiyor! Hayran kalacaksınız

Trene binen oraya gidiyor! Hayran kalacaksınız

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'ya gideceklere 'erken rezervasyon' önerisi

Şimdiden oteller doldu! Siz de oraya gitmek istiyorsanız...

Sağlıklı yaşam trendi bisiklete talebi patlattı!

Sağlıklı yaşam trendi bisiklete talebi patlattı!

100 milyon turiste ulaşılabilir!

100 milyon turiste ulaşılabilir!

Şeytan Sofrası'na teleferik müjdesi

Artık buraya gitmek daha kolay olacak!

4 yılda yapımı biten 400 yıl şifa dağıtmış bir merkez : Sultan 2. Murad Külliyesi

400 yıl şifa dağıtmış bir merkez!

Batum'a nasıl gidilir? Batum'da neler yapılır? Batum'da ne yenilir ne içilir? Batum gezi rehberi...

Mucizeler ve aşk şehri...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.