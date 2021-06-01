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Sörloth'un Instagram sayfasına 1 milyon yorum!

01.06.2021 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonsporlu taraftarlar Norveçli golcü Alexander Sörloth'un Instagram hesabını "Come to Trabzonspor" mesajlarıyla doldurdu.

Sörloth'un Instagram sayfasına 1 milyon yorum!

Trabzonsporlu taraftarların Alexander Sörloth'u bordo mavili kulübe yeniden döndürme çabaları artarak devam ediyor.

Norveçli golcünün Instagram hesabından yaptığı son paylaşıma bordo mavili taraftarlar "Come to Trabzonspor" mesajlarına boğdu. 31 Mayıs günü Sörloth'un yaptığı paylaşımın altına 1 günde 1 milyondan fazla taraftar "Come to Trabzonspor" mesajı bırakarak oyuncuyu ne kadar çok istediklerini bir kez daha göstermiş oldu.

Sörloth'u Trabzonspor'un yanı sıra Beşiktaş'ın da yeniden kadroya katma isteği olduğu yazılıyordu.

011622579337

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Trabzonspor Norveç Instagram
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