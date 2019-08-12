MAGAZİN

Şort giydiği için linç edilmişti! Bayram paylaşımı büyüledi

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.08.2019 22:05 | Son Güncelleme

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen ünlü sunucu Nazlı Çelik, bayram pozuyla takipçilerini büyüledi.

Şort giydiği için linç edilmişti! Bayram paylaşımı büyüledi

Star TV ekranlarında yıllardır haber sunuculuğu yapan Nazlı Çelik, sosyal medya paylaşımlarıyla adında söz ettirmeye devam ediyor.

YEŞİL ELBİSESİYLE BÜYÜLEDİ

Şu sıralar Marmaris'te tatilde olan başarılı sunucu Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerinin bayramını kutladı. Çelik'in yeşil elbisesiyle çimlerde verdiği pozuna beğeni ve yorum yağdı. Sunucunun fotoğrafını çok beğenen takipçileri "Yeşilin en güzel tonusun" gibi yorumlar yaptılar.

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ŞORT GİYDİĞİ İÇİN ELEŞTİRİLMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda Şeytan Tepesi'ne çıkarak kızıyla kayalıkların üzerinde şortla poz veren ünlü spikere 'Şeytana uymuşsunuz', 'Lütfen şeytanın yolundan çıkın' gibi birçok eleştiri gelmişti.

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