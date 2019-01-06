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Hakkında soruşturma başlatılan Deniz Çakır'dan yeni açıklama!

Metin Yamaner Metin Yamaner
YAŞAM  | 06.01.2019 20:07 | Son Güncelleme

Bir alışveriş merkezinde yer alan mekanda, başörtülü bir grup kadına hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan oyuncu Deniz Çakır'dan sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Hakkında soruşturma başlatılan Deniz Çakır'dan yeni açıklama!

İstanbul'daki bir alışveriş merkezinde bulunan bir kafede oturan 7 kadın, oyuncu Deniz Çakır'ın kendilerine hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da oyuncu Deniz Çakır hakkında 'hakaret'' suçundan soruşturma başlatmıştı.

Oyuncu Deniz Çakır yaşanan olayın ardından Instagram hesabından açıklama yaptı. Deniz Çakır açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Zorunlu Açıklama
Sustum, çünkü böyle bir suçlama karşısında savunma yapmayı bile zul gördüm. Şimdi okuyacaklarınız da bir savunma değil, bilgilendirmedir. Belli ki bunu yapmadığım zaman bazı kişiler iftira ve karamalarına devam edeceklerdir.

30 Aralık 2018 günü, öğleden sonra iki kadın arkadaşımla doğum günümü kutlamak üzere gittiğim mekanda yaşananlar ile ilgili kamuoyuna yansıtılanlar gerçeği yansıtmamaktadır.
Arkadaşlarımla gittiğimiz mekanda önce yan masamıza oturan kişiler hal ve hareketleriyle bizden rahatsızlık duyduklarını belli ettiler. Hatta bakışları ve vücut dilleri zaman zaman tacize de yaklasmistir. Bizi bilinçli olarak huzursuz ettiler. Daha sonra bizim kutlama ortamimizdan hoşnut olmadıklarını belli ederek yer değiştirip başka bir masaya geçtiler..."

deniiz

"GÖRÜNTÜLER İNCELENEBİLİR"
"...Arkadaşlarımla kutlama yaparken dogal olarak birbirimizin fotoğraflarını çektiğimiz sırada, bu sefer kendi fotoğraflarını çektiğimizi ima ederek bize sözlü olarak da sataştılar ve bu noktada aramızda kısa bir sözlü tartışma yaşandı. Konu uzamadı kapandı. Aynı ortamda yaklaşık 20 dakika daha oturduk. Mekanda kameralar mevcuttur,görüntüler incelenebilir.. bu konuda hiçbir kaygı yaşamamaktayım. Tartışmanın, benim açımdan giyim, kuşam, türban, baş örtüsü gibi kişisel tercih ve özgürlüklerle ilgisi yoktur, olmamıştır olamaz da. Ancak tam tersi, söz konusu kişiler mekanda beni gördükleri andan itibaren benim tercihlerimden rahatsız olduklarını ortaya koymuşlardır.

Yaşamımın her döneminde ezilenin, haklının, kadınların, yanında oldum. Kişisel özgürlüklerin savunucusu oldum. Hal böyle iken üzerime atılmak istenen işlenmemiş bir suçtur ve utanç vericidir.
Kamuoyunun bilgisine sunarım."


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Anahtar Kelimeler:
Deniz Çakır başörtüsü AVM HAKARET

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