Hakkında soruşturma başlatılan Deniz Çakır'dan yeni açıklama!

İstanbul'daki bir alışveriş merkezinde bulunan bir kafede oturan 7 kadın, oyuncu Deniz Çakır'ın kendilerine hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da oyuncu Deniz Çakır hakkında 'hakaret'' suçundan soruşturma başlatmıştı.

Oyuncu Deniz Çakır yaşanan olayın ardından Instagram hesabından açıklama yaptı. Deniz Çakır açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Zorunlu Açıklama

Sustum, çünkü böyle bir suçlama karşısında savunma yapmayı bile zul gördüm. Şimdi okuyacaklarınız da bir savunma değil, bilgilendirmedir. Belli ki bunu yapmadığım zaman bazı kişiler iftira ve karamalarına devam edeceklerdir.

30 Aralık 2018 günü, öğleden sonra iki kadın arkadaşımla doğum günümü kutlamak üzere gittiğim mekanda yaşananlar ile ilgili kamuoyuna yansıtılanlar gerçeği yansıtmamaktadır.

Arkadaşlarımla gittiğimiz mekanda önce yan masamıza oturan kişiler hal ve hareketleriyle bizden rahatsızlık duyduklarını belli ettiler. Hatta bakışları ve vücut dilleri zaman zaman tacize de yaklasmistir. Bizi bilinçli olarak huzursuz ettiler. Daha sonra bizim kutlama ortamimizdan hoşnut olmadıklarını belli ederek yer değiştirip başka bir masaya geçtiler..."