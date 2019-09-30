Sosa: Bu galibiyet çok önemliydi

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'ı konuk etti. Bordo-mavili ekip, mücadeleden 4-1 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı.

Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan bordo-mavili takımın kaptanı Jose Sosa, son maçlarda istedikleri sonuçları alamadıkları için Beşiktaş galibiyetin önemli olduğunu söyledi. Sosa, "Kahramanlık öte bugün önemli olan takıma yardımcı olabilmekti. İhtiyacımız olan bir maçta böylesine ihtiyacımız olan bir galibiyeti eğer takıma yardımcı olduysam tabi kendimi çok mutlu hissederim. Çünkü insanlara tekrar o özgüveni aşılamak tekrar bize güvenmeleri gerektiğini hatırlatmamız gerekiyordu. Çünkü onların ihtiyacı vardı. Son maçlarda istediğimiz sonuçları alamamıştık. Onlara tekrar mutluluk armağan etmek istemiştik. Bu galibiyet o açıdan çok önemliydi" dedi.

Trabzonspor'un iyi oyun ortaya koyan ve insanlara umut vaad edebilen bir takım olduğunu kaydeden Sosa, "Rakibin kim olduğundan öte kazanıp kazanmadığımızdan daha öte önemli olan şey insanlara bir umut vaat edebilmek. Bizim takımımız gerçekten iyi oyun ortaya koyan ve insanlara bir umut vaat edebilen bir takım. Galibiyet çok önemlidir belki de ama daha önemli olan şey buraya gelen insanlara tekrar bir umut vermek onlara tekrar bunu yapabileceğmizi, bu takımın bu kapasitesi olduğunu bu oyuncuların bunu başarabileceğini gösterebilmekti.Teknik direktörlerimiz, hocalarımız, bütün kadro, bütün kulüp, bütün yöneticilerimiz gerçekten çok iyi bir iş ortaya koymaya çalışıyorlar. Gerçekten çok iyi yönde gidiyor. Bizim bunu saha içindeki skorlarla göstermemiz gerekiyordu bugün bunu yapmaya çalıştık" şeklinde konuştu.