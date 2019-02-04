Sosyal medya arkadaşlarınızdan kişilik analizi yapılabilir mi?

Vermont ve Adelaide üniversitelerinden bilim insanları, 13 bin 905 Twitter kullanıcısına ait 30 milyondan fazla mesajı inceledi. Yapılan araştırmada bir kullanıcının 8 veya 9 arkadaşına bakılarak ileride ne paylaşacağının çok büyük doğruluk oranıyla tahmin edilebildiğini gösterdi.
Araştırmacılar aynı verilerin, sosyal medyada hesabını silmiş veya hiç hesap açmamış kişiler için de geçerli olduğunu belirtti.
'SAKLANMAK MÜMKÜN DEĞİL'
Bu bulgular bir yandan insanların çevresi ile ne denli iletişim içinde olduğunu gözler önüne koyarken, dijital ağların artmasıyla beraber kimsenin görüşlerini saklamasının mümkün olmadığı teorisini ortaya çıkardı.
Araştırmayı yöneten Vermont Üniversitesi Profesörü James Bagrow, "Sosyal medya platformları üzerindeki gizliliğinizi sadece kendiniz belirlemiyorsunuz. Arkadaşlarınızın da etkisi var." diyor.
Bir diğer deyişle çıkan sonuca göre teorik olarak bir kişinin sahip olduğu görüş ve zevkleri, sadece arkadaşlarının paylaştığı içerikler incelenerek tespit etmek mümkün.
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