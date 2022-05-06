Sosyal medya bu düğünü konuşuyor! Damada tasma takıp dolaştırdı, davetliler şaşkına döndü

Amerika’da yaşayan Trizzy Tra ve Markenzie Alexander çifti, dünya evine girmek için ilginç bir konsept tercihe etti. Düğünlerini “sahibe-köle” konseptinde tasarlayan çift herkesi şaşırtmayı başardı. Damadın elindeki tasmanın ipini tutarak düğün salonuna giriş yapan gelin sonrasında konukları selamladı.

İkili ilk danslarında ise damadın köpek gibi hareketler sergilemesiyle tamamladı. Davetliler uzun süre neler olduğunu anlamazken şaşkınlıklarını gizleyemedi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Düğün videosunun sosyal medya popüler olmasından sonra kullanıcılar adeta yorum yağmuruna tuttu. Kimileri bu durumun ikili arasındaki ilişkiyi yansıttığını ve düğün konseptlerini samimi bulduklarını dile getirirken kimileri ise gelini ırkçılıkla suçladı. Bazı sosyal medya kullanıcıları da yaptıklarının ahlaka aykırı olduğunu belirterek ikiliyi eleştirdi.



