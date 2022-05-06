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Sosyal medya bu düğünü konuşuyor! Damada tasma takıp dolaştırdı, davetliler şaşkına döndü

06.05.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Tennessee eyaletinde gerçekleşen düğün töreni sosyal medyada bir anda popüler oldu. Trizzy Tra ve Markenzie Alexander çifti, “sahibe-köle” fantezilerini düğün temasına taşıdı. Davetlilerin şaşkın bakışları altında düğün salonuna giren ikili sosyal medyanın gündemine oturdu.

Amerika’da yaşayan Trizzy Tra ve Markenzie Alexander çifti, dünya evine girmek için ilginç bir konsept tercihe etti. Düğünlerini “sahibe-köle” konseptinde tasarlayan çift herkesi şaşırtmayı başardı. Damadın elindeki tasmanın ipini tutarak düğün salonuna giriş yapan gelin sonrasında konukları selamladı.

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İkili ilk danslarında ise damadın köpek gibi hareketler sergilemesiyle tamamladı. Davetliler uzun süre neler olduğunu anlamazken şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

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Düğün videosunun sosyal medya popüler olmasından sonra kullanıcılar adeta yorum yağmuruna tuttu. Kimileri bu durumun ikili arasındaki ilişkiyi yansıttığını ve düğün konseptlerini samimi bulduklarını dile getirirken kimileri ise gelini ırkçılıkla suçladı. Bazı sosyal medya kullanıcıları da yaptıklarının ahlaka aykırı olduğunu belirterek ikiliyi eleştirdi.

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