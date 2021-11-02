Sosyal medya bu hatayı konuşuyor! İzleyiciler You’nun üçüncü sezonunundaki detayla dalga geçti

Netflix’ten 4. sezon onayını almayı başaran dizinin bir bölümünde Penn Badgley’in hayat verdiği Joe karakteri ve Victoria Pedretti’nin canlandırdığı Love karakteri arasındaki mesajlaşma sahnesi dikkatli bir şekilde izlendiğinde çekim hatası barındırdığını gösterdi. Joe’nin karısı Love’a “En kısa zamanda evime gel. Acil” mesajını gönderdiği sahnedeki hata izleyicilerin dikkatli incelemelerinden kaçamadı. Bir sosyal medya kullanıcısı bu sahnede Joe’nun profil fotoğrafına yakınlaştırarak anlık mesajlaşma sırasında her şeyin göründüğü gibi olmadığını ortaya çıkarttı.

HERKES BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

Annabelleryan TikTok ismiyle paylaşım yapan bir kullanıcı yakınlaştırdığı profil fotoğrafını kendi sayfasından paylaştı. Paylaşımına Annabella, “Bu kimdir, aklımı kaybediyorum” notunu ekledi.

Annabelle'in videosu 1,3 milyon görüntüleme ve 173.000'den fazla beğeni toplarken, pek çok kişi de resimdeki Joe'nun izleyicilerin bildiği ve sevdiği tek kişi olmadığı konusunda hemfikir oldu. Bazıları onun Elon Musk, Steve Buscemi ve hatta Chandler Bing gibi göründüğünü iddia etti.



