Sosyal medya devi Facebook NPE ismiyle yeni bir ekip kurdu

Kullanıcılara yeni deneyimler yaşatacak ve sosyalize olmayı kolaylaştıracak yeni uygulamalar yaratmak üzere kurulan ekibin ismi tam ise New Product Experimentation (NPE) Team. Facebook’a göre yeni ekip, internette farklı ilgi alanlarına sahip insanları bir araya toplayacak, ilgi alanları ise odaklı küçük uygulamalar yaratmak olacak.

Bu uygulamalardan başarılı olanlar ise Facebook’un ana uygulamasının içine dahil edilebilecek.

Yeni kurulan ekip küçük takımlar halinde birden çok uygulama üzerinde çalışabilecek ve Facebook’un ana geliştiricilerine oranla daha özgür, daha hızlı hareket edebilecekler. Yayınladıkları uygulamaların ilgi görmemesi halinde bunları kapatmak da daha kolay olacak.

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