Mynet Trend

Sosyal medya devi Facebook NPE ismiyle yeni bir ekip kurdu

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 13.07.2019 10:29 | Son Güncelleme

2 milyardan fazla kullanıcıya sahip servis, NPE ekibiyle yeni uygulamalar geliştirmeyi planlıyor. Peki asıl amacı nedir?

Sosyal medya devi Facebook NPE ismiyle yeni bir ekip kurdu

Kullanıcılara yeni deneyimler yaşatacak ve sosyalize olmayı kolaylaştıracak yeni uygulamalar yaratmak üzere kurulan ekibin ismi tam ise New Product Experimentation (NPE) Team. Facebook’a göre yeni ekip, internette farklı ilgi alanlarına sahip insanları bir araya toplayacak, ilgi alanları ise odaklı küçük uygulamalar yaratmak olacak.

Bu uygulamalardan başarılı olanlar ise Facebook’un ana uygulamasının içine dahil edilebilecek.

Yeni kurulan ekip küçük takımlar halinde birden çok uygulama üzerinde çalışabilecek ve Facebook’un ana geliştiricilerine oranla daha özgür, daha hızlı hareket edebilecekler. Yayınladıkları uygulamaların ilgi görmemesi halinde bunları kapatmak da daha kolay olacak.

Stranger Things 3. sezon rekor kırdı!

30 yıldır araştırılıyor! O gizem çözülecek mi?30 yıldır araştırılıyor! O gizem çözülecek mi?
Marvel'dan yeni hamle! Satışa çıkardıMarvel'dan yeni hamle! Satışa çıkardı
Teknoloji devlerine kötü haber! Teknoloji devlerine kötü haber!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
facebook npe

En Çok Okunan Trend Haberler

Meteoroloji'den birçok il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den birçok il için kuvvetli yağış uyarısı

Onur Büyüktopçu yeni programı için imaj değiştirdi!

Onur Büyüktopçu yeni programı için imaj değiştirdi!

Reynmen, Ela klibiyle ortalığı salladı! "Yeni YouTube Türkiye rekoru"

Reynmen, Ela klibiyle ortalığı salladı! "Yeni YouTube Türkiye rekoru"

Bu görsel hangi konuda sorununuz olduğunu söylüyor!

Bu görsel hangi konuda sorununuz olduğunu söylüyor!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yeni Fiyat Performans Kralı! MSI Geforce GTX 1660 Ti GAMING X

Yeni Fiyat Performans Kralı! MSI Geforce GTX 1660 Ti GAMING X

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor!

Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor!

Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!

Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uzun süredir konuşulan Nintendo Switch Lite tanıtıldı

Uzun süredir konuşuluyordu! 20 Eylül tarihinde...

Super Mario Maker 2 ile herkes oyun tasarımcısı oldu

Super Mario Maker 2 için 2 milyon yeni level

Domino’s nakitsiz ödeme çözümlerini deniyor

Domino's Pizza'dan çok konuşalacak yenilik!

Microsoft, tablet ve telefonlar için kontrolcü geliştiriyor

Microsoft'tan oyun meraklılarına müjdeli haber!

Çift kameralı Samsung Galaxy Tab S6 ortaya çıktı

Samsung'dan tablet hamlesi! Dikkat çeken özellik

Apple’ın AirPods 3 modelini çok yakında tanıtacağı iddia ediliyor

Apple bu yılın sonunda tanıtacak! Farkı ise...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.