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Sosyal medya eleştirilerine sert cevap verdi: Dikkat çekmeye çalışmıyorum

19.10.2021 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocukluğundan kanser hastalığıyla mücadele eden 29 yaşındaki Cherie Louise, hayatını kurtarmak için sol bacağının kesilmesine izin verdi. Şimdiler sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Louise, beden pozitifliğini savunarak kendisini eleştirenlere sert cevap verdi.

Sosyal medya eleştirilerine sert cevap verdi: Dikkat çekmeye çalışmıyorum

Çocukken kanserden kurtulan bir kişi sosyal medyadan kendisine yöneltilen eleştirileri cesur bir şekilde açıkladı. 29 yaşındaki Cherie Louise, 6 yaşında kendisine konulan kemik kanseri teşhisinden sonra hayatını kurtarmak için sol bacağını kesmek zorunda kaldı. Bu karardan sonra hayatı bir anda değişti. 20’li yaşlarına kadar durumu kabul edemediğini ifade eden Louise, beden pozitifliği yönünde çalışmalara katıldı ve hayatını daha olumlu yöne çevirdi. Yeni Zelanda’da yaşayan Louise, kendisini eleştirenleri ise acımasızlıkla suçladı.

“BUNU DİKKAT ÇEKMEK İÇİN YAPTIĞIMI SÖYLÜYORLAR”

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Beden pozitifliği çalışmalarından sonra modellik kariyerine başlayan Louise, “İnternetteki insanlar beni sık sık tek bacağım varmış gibi yapmakla suçluyor. Dikkat çekmek için fotoğraflarımdan bacağımı photoshop ile sildiğimi iddia ediyor” dedi.

20’li yaşlarında engeliyle ilgili fikrini değiştirdiğini söyleyen Louise, “Sosyal medyada benimle aynı ampütasyona sahip bir model gördüğümde bütün hayatım değişti. Mayoyla fotoğraflarını yayınladığını ve hatta yara izlerini gösterdiğini hatırlıyorum. Bu benim cesaretimi toplamamı sağladı” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya kanser
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