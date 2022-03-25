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Sosyal medya fenomeni Ala Tokel'in iddialı büstiyeri olay oldu! "Üstünü giymemişsin"

25.03.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Ala Tokel ödül töreni tarzı olay oldu. Siyah büstiyeriyle verdiği pozları paylaşan Ala Tokel'in kısa saçları tam not alırken büstiyer takipçileri ikiye böldü. Dekolteli paylaşımlarıyla gündeme gelen Tokel'in bazı hayranları bu durumdan rahatsızdı.

Sosyal medya fenomeni Ala Tokel'in iddialı büstiyeri olay oldu! "Üstünü giymemişsin"

Sosyal medya fenomeni Ala Tokel yeni imajıyla 'En iyi influencer' ödülünü almaya gitti. Ala Tokel kısa saçlarıyla hayranlarından tam not alırken tarzıyla da gündem oldu. Bir süre önce Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile kısa süreli aşk yaşayan Tokel işlerine yoğunlaştı.

Ankara'da ödül alan Ala Tokel Instagram'dan pozlarını paylaştı. Siyah bir büstiyer giyen Tokel'in büstiyerinin modeli olay oldu.

Ekran Alıntısı

Göğüslerini üsten saran tarzıyla hayranlarını mest eden Tokel'i beğenen de vardı fazla açık bulun da... İşte yapılan yorumların bazıları:

  • Üstünü giymemişsin
  • Saçın çok hoş ve kıyafetin
  • Üstündeki o kadar kötü ki
  • Kahrolsun sütyenler! Aç artık sen de kurtul biz de kurtulalım
  • Saçlar ve stil efsane.


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