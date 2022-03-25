Sosyal medya fenomeni Ala Tokel'in iddialı büstiyeri olay oldu! "Üstünü giymemişsin"

Sosyal medya fenomeni Ala Tokel yeni imajıyla 'En iyi influencer' ödülünü almaya gitti. Ala Tokel kısa saçlarıyla hayranlarından tam not alırken tarzıyla da gündem oldu. Bir süre önce Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile kısa süreli aşk yaşayan Tokel işlerine yoğunlaştı.

Ankara'da ödül alan Ala Tokel Instagram'dan pozlarını paylaştı. Siyah bir büstiyer giyen Tokel'in büstiyerinin modeli olay oldu.

Göğüslerini üsten saran tarzıyla hayranlarını mest eden Tokel'i beğenen de vardı fazla açık bulun da... İşte yapılan yorumların bazıları:

Üstünü giymemişsin

Saçın çok hoş ve kıyafetin

Üstündeki o kadar kötü ki

Kahrolsun sütyenler! Aç artık sen de kurtul biz de kurtulalım

Saçlar ve stil efsane.



