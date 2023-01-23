Sosyal medya fenomeni Brittany Belle’in kar pozları ateş bastırdı! Bluzundan göğüsleri resmen taştı

Sosyal medya fenomeni Brittany Belle dışarıda yağan kara aldırış etmeden son derece cesur bir pozuyla hayranlarının içini ısıtmayı başardı. Düşen hava sıcaklarına ve donma riskine rağmen mayokinisiyle poz veren Belle kombinini kar botları ve beyaz renkli bir bereyle tamamlamayı seçti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği Belle paylaşımında üstü bluzu anımsatan göğüs dekolteli bir mayo üstüyle poz verdi.

Belle’in karların üzerinde tek dizini yere koyarak verdiği poz sosyal medya kullanıcılarının beğenisini kazandı.