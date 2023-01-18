Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Kocasına ve sevgilisine aynı anda seslendi! Görüntüler sosyal medyayı salladı... “Hadi bana sarılın”

Kocasına ve sevgilisine aynı anda seslendi! Görüntüler sosyal medyayı salladı... “Hadi bana sarılın”

18.01.2023 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’ta Sarah isimli bir kadın tarafından paylaşılan görüntüler kısa sürede TikTok’ta 3 milyondan fazla izlenmeye ulaştı. Mutfak kapısının önünde durarak kocası ve sevgilisine aynı anda seslenen kadın kollarını açarak adamların gelmesini bekledi. Önce sevgilisi ardından ise kocasının Sarah’a sarıldığı anları gösteren video kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında girdi.

Sosyal medyada çok eşli ilişkilerini anlatarak özel hayatlarını paylaşan kişilerin gönderileri gündem olmaya devam ediyor. Kocası ve sevgilisiyle aynı evde yaşayan Sarah isimli bir kadın TikTok’tan yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kocasına ve sevgilisine aynı anda seslenen kadın kendilerine sarılmalarını istedi ve iki adamın verdiği tepkileri de bir köşeye yerleştirdiği kameradan kaydetti.

SOSYAL MEDYA BUNU KONUŞUYOR

kapak

Sarah’ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım ilgi odağı oldu. Milyonlarca izlenmeye ulaşan gönderisinde Sarah, “Tepkilerini görmek için kocamı ve erkek arkadaşımı mutfağa sarılmak için çağırdım” notunu ekledi.

kapak2

Sosyal medya kullanıcıları kısa sürede gönderiyi adeta yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bir dakika bekle. Koca ve erkek arkadaş?” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Eş fazladan sarılmaya ihtiyaç duyan olmalı, öbürü çok stresliydi” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Kocası ve erkek arkadaşıyla yaşayan bir arkadaşım var. Kocasından, biri erkek arkadaşından iki çocuğu var. Gerçekten garipler” dedi.

İlginizi Çekebilir

“Çok eşli bir ilişkim var ve hamileyim”

“Çok eşli bir ilişkim var ve hamileyim”

 Üçüz kardeşlerle aynı anda nişanlandı! “Katı yatak odası...”

Üçüz kardeşlerle aynı anda nişanlandı! “Katı yatak odası...”

 Yasak aşk skandalında kocası destek oldu! “Burada kurban o”

Yasak aşk skandalında kocası destek oldu! “Burada kurban o”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Transparan iç çamaşırıyla nefesleri kesti! “Kendim tasarladım”Transparan iç çamaşırıyla nefesleri kesti! “Kendim tasarladım”
Zoom toplantısında fena yakalandı! Kamerayı hemen kapattıZoom toplantısında fena yakalandı! Kamerayı hemen kapattı
Ona hâlâ yaz! Bikini üstünün ipini gevşeterek paylaştıOna hâlâ yaz! Bikini üstünün ipini gevşeterek paylaştı
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok ilişki sorunları

En Çok Okunan Trend Haberler

Sosyal medyadan takip edip adım adım ihaneti çözdü

Sosyal medyadan takip edip adım adım ihaneti çözdü

Beğeni butonunu çökertti! Tanga iç çamaşırıyla olay poz

Beğeni butonunu çökertti! Tanga iç çamaşırıyla olay poz

İkisi de yetişkin film yıldızı! “Setlerde öğrendik ama..."

İkisi de yetişkin film yıldızı! “Setlerde öğrendik ama..."

5 yaşındaki çocuğunu satmak istedi! Siteye ilan verince...

5 yaşındaki çocuğunu satmak istedi! Siteye ilan verince...

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.