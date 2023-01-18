Kocasına ve sevgilisine aynı anda seslendi! Görüntüler sosyal medyayı salladı... “Hadi bana sarılın”

Sosyal medyada çok eşli ilişkilerini anlatarak özel hayatlarını paylaşan kişilerin gönderileri gündem olmaya devam ediyor. Kocası ve sevgilisiyle aynı evde yaşayan Sarah isimli bir kadın TikTok’tan yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kocasına ve sevgilisine aynı anda seslenen kadın kendilerine sarılmalarını istedi ve iki adamın verdiği tepkileri de bir köşeye yerleştirdiği kameradan kaydetti.

SOSYAL MEDYA BUNU KONUŞUYOR

Sarah’ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım ilgi odağı oldu. Milyonlarca izlenmeye ulaşan gönderisinde Sarah, “Tepkilerini görmek için kocamı ve erkek arkadaşımı mutfağa sarılmak için çağırdım” notunu ekledi.

Sosyal medya kullanıcıları kısa sürede gönderiyi adeta yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bir dakika bekle. Koca ve erkek arkadaş?” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Eş fazladan sarılmaya ihtiyaç duyan olmalı, öbürü çok stresliydi” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Kocası ve erkek arkadaşıyla yaşayan bir arkadaşım var. Kocasından, biri erkek arkadaşından iki çocuğu var. Gerçekten garipler” dedi.