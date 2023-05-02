Sosyal medya fenomeni Daisy Keech ayna karşısında verdiği pozla Instagram’ı alev alev yaktı

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlar sayesinde adından sıklıkla söz ettiren Daisy Keech yine geleneğini bozmadı. Sosyal medya hesaplarını aktif kullanarak hayranlarıyla bir araya gelmeye özen gösteren fenomen ismin Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı bikinili pozu büyük beğeni topladı.
Güzel fenomenin ayna karşısına geçere bikini altını kasığından indirdiği pozu sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı. Hayranlarına spor yaptığını söyleyerek YouTube hesabına yeni bir video eklediğini müjdeleyen Keech hikayesine, “Bir karın egzersizini yeni bitirdim” notunu ekledi.