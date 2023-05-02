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Sosyal medya fenomeni Daisy Keech ayna karşısında verdiği pozla Instagram’ı alev alev yaktı

02.05.2023 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan sıklıkla sağlıklı yaşam ve spor konularıyla alakalı paylaşımlarda bulunan Daisy Keech kusursuz fiziğini göstermek için cesur bir paylaşıma imza attı. Instagram’da 5.8 milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim bu kez bikinisiyle ayna karşısına geçere hayranlarının nabzını yükseltti.

Sosyal medya fenomeni Daisy Keech ayna karşısında verdiği pozla Instagram’ı alev alev yaktı

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlar sayesinde adından sıklıkla söz ettiren Daisy Keech yine geleneğini bozmadı. Sosyal medya hesaplarını aktif kullanarak hayranlarıyla bir araya gelmeye özen gösteren fenomen ismin Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı bikinili pozu büyük beğeni topladı.

CESUR POZU OLAY OLDU

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Güzel fenomenin ayna karşısına geçere bikini altını kasığından indirdiği pozu sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı. Hayranlarına spor yaptığını söyleyerek YouTube hesabına yeni bir video eklediğini müjdeleyen Keech hikayesine, “Bir karın egzersizini yeni bitirdim” notunu ekledi.

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