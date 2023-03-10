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Yetişkin film yıldızı Mia Molkava iç çamaşırıyla ayna karşısında poz verince sosyal medya yıkıldı! Yine durmak bilmedi

10.03.2023 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü yetişkin film yıldızı Mia Malkova sosyal medyanın sınırlarını zorlamaya devam ediyor. Instagram hesabından yaklaşık 11.3 milyon takipçisi bulunan fenomen isim yine cesur bir paylaşım yaparak hayranlarını heyecanlandırmayı başardı. İç çamaşırıyla ayna karşısına geçen Malkova’nın paylaşımı sosyal medyayı salladı.

Yetişkin film yıldızı Mia Molkava iç çamaşırıyla ayna karşısında poz verince sosyal medya yıkıldı! Yine durmak bilmedi

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Mia Malkova yine hayranlarını gülümsetecek bir paylaşıma imza attı. Instagram hesabından sıklıkla bikinili ve iç çamaşırlı pozlarını yayınlayarak dikkatleri üzerine çeken Malkova yine geleneği bozmadı. Bu kez Malkova kırmızı iç çamaşırı takımıyla ayna karşısına geçerek çektiği bir pozunu sevenleriyle paylaştı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

kapak mia malkova

Dünyanın çeşitli bölgelerinden geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Malkova’nın Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımı kısa sürede ilgi gördü. Fenomen ismin pozu sosyal medyayı sallamayı başardı.

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Mia Malkova

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