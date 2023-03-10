Yetişkin film yıldızı Mia Molkava iç çamaşırıyla ayna karşısında poz verince sosyal medya yıkıldı! Yine durmak bilmedi

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Mia Malkova yine hayranlarını gülümsetecek bir paylaşıma imza attı. Instagram hesabından sıklıkla bikinili ve iç çamaşırlı pozlarını yayınlayarak dikkatleri üzerine çeken Malkova yine geleneği bozmadı. Bu kez Malkova kırmızı iç çamaşırı takımıyla ayna karşısına geçerek çektiği bir pozunu sevenleriyle paylaştı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Dünyanın çeşitli bölgelerinden geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Malkova’nın Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımı kısa sürede ilgi gördü. Fenomen ismin pozu sosyal medyayı sallamayı başardı.