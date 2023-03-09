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Eski yetişkin film yıldızı Lana Rhoades süper mini şortuyla nefesleri kesti! Bir gören bir daha baktı

09.03.2023 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin popüler yetişkin film yıldızlarından biri olan Lana Rhoades, sektördeki birkaç aylık kariyerine rağmen büyük bir hayran kitlesine ulaşmayı başarmıştı. Kendi isteğiyle emekliye ayrıldığını açıkladıktan sonra bir süre inzivaya çekilen Rhoades Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla sevenleriyle yeniden bir araya geldi. Rhoades, sosyal medyadan yaptığı süper mini şortlu paylaşımıyla takipçilerinden tam not aldı.

Eski yetişkin film yıldızı Lana Rhoades süper mini şortuyla nefesleri kesti! Bir gören bir daha baktı

Yetişkin film sektöründe kısa bir dönem rol almasına rağmen dünyaca ünlü bir yıldıza dönüşen Lana Rhoades, sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek hayranlarını mutlu etmeyi başardı. Sosyal medyada 16.4 milyon takipçisi bulunan Rhoades, New York’ta sokak ortasında karşıdan karşıya geçmek için beklediği anlarda çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

MİNİ ŞORTU GÜNDEM YARATTI

LANA RHOADES

Rhoades’in süper mini şortuyla yaptığı paylaşımı kısa sürede takipçilerinin beğenisini kazandı. Fenomen ismin takipçileri güzel yıldızı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Lana Rhoades

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