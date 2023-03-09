Eski yetişkin film yıldızı Lana Rhoades süper mini şortuyla nefesleri kesti! Bir gören bir daha baktı

Yetişkin film sektöründe kısa bir dönem rol almasına rağmen dünyaca ünlü bir yıldıza dönüşen Lana Rhoades, sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek hayranlarını mutlu etmeyi başardı. Sosyal medyada 16.4 milyon takipçisi bulunan Rhoades, New York’ta sokak ortasında karşıdan karşıya geçmek için beklediği anlarda çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

MİNİ ŞORTU GÜNDEM YARATTI

Rhoades’in süper mini şortuyla yaptığı paylaşımı kısa sürede takipçilerinin beğenisini kazandı. Fenomen ismin takipçileri güzel yıldızı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.