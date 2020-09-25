Sosyal medya fenomeni Danla Bilic’ten doğum günü için örnek davranış!

Sosyal medyanın en sık takip edilen isimleri arasında yer almayı başaran Danla Bilic hakkında geçtiğimiz yıllarda ‘çocuklara kötü örnek olmak’ gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmuştu. Çocukları Taciz ve Sosya Medyadan Koruma Derneği tarafından açılan davanın ardından Danla Bilic eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. Kendisini eleştirilenleri esprili bir dille iğneleyen sosyal medya fenomeni bu sefer herkes tarafından alkışlanacak bir kampanyaya imza attı.
Danla Bilic ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Neslihan Damla Akdemir 5 Ekim’deki doğum günü için bir yardım kampanyası başlattı. 26 yaşına girecek olan fenomen bu sene hediye almak yerine sevenlerinden Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’na bağış yapmalarını rica etti.
‘GÜZEL ŞEYLERE VESİLE OLMAK İSTEDİM’
- yaş gününde kendisini sevenlerden yardım kampanyasına destek olmalarını rica eden Bilic, yaptığı paylaşımda “Hello! 19. Yaşıma giricek olmanın heyecanıyla güzel bir şeylere vesile olmak istedim. Ailem, arkadaşlarım, marka ekipleri ve takip eden seven hediye göndermek isteyen herkes bu doğum günümde hediye kabul etmediğimi buradan söylemek isterim. Yeni yaşımda beni gerçekten mutlu etmek isterseniz Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KACUV) ile başlattığımız kampanyamıza siz de destek olabilirsiniz. Az, cok kalbinizden ne koparsa benim icin en guzel dogum gunu hediyesi. Toplayabildiğimiz yardımın tümü, İstanbul’a tedavisi için gelen maddi gücü olmayan çocuklarımızın ihtiyaçları için kullanılacak. Çok heyecanlı ve çok mutluyum. Şimdiden yanımda olan herkese çokça kalp” ifadelerini kullandı. Yardım kampanyası çağrısında Danla Bilic’in yaptığı ‘19. yaş’ ironisi bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Bilic’in fotoğrafına 19 yaş yorumları yağdı.
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