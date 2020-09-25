Sosyal medya fenomeni Danla Bilic’ten doğum günü için örnek davranış!

Sosyal medyanın en sık takip edilen isimleri arasında yer almayı başaran Danla Bilic hakkında geçtiğimiz yıllarda ‘çocuklara kötü örnek olmak’ gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmuştu. Çocukları Taciz ve Sosya Medyadan Koruma Derneği tarafından açılan davanın ardından Danla Bilic eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. Kendisini eleştirilenleri esprili bir dille iğneleyen sosyal medya fenomeni bu sefer herkes tarafından alkışlanacak bir kampanyaya imza attı.

Danla Bilic ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Neslihan Damla Akdemir 5 Ekim’deki doğum günü için bir yardım kampanyası başlattı. 26 yaşına girecek olan fenomen bu sene hediye almak yerine sevenlerinden Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’na bağış yapmalarını rica etti.

‘GÜZEL ŞEYLERE VESİLE OLMAK İSTEDİM’