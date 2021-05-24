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Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan’ın babası hayatını kaybetti

24.05.2021 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan babasını kaybettiğini duyurdu. Özaslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile acı haberi takipçileriyle paylaştı.

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan’ın babası hayatını kaybetti

30 yaşındaki ünlü fenomen Duygu Özaslan, aldığı acı haberle yıkıldı. Özaslan'ın babası Ayhan Özaslan, dün gece geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ile Fethiye'de tatil yapıyordu. Acı haberi alan Duygu Özaslan, apar topar İstanbul'a döndü. Özaslan sosyal medya hesabı Instagram'dan da paylaşım yapıp acı haberi takipçileriyle paylaştı. Özaslan mesajında, "Dün gece canım babamı ani bir kalp krizi sonucu kaybettik. Başsağlığı mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Tarifsiz bir acı hala inanamıyorum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Duygu Özaslan Instagram
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