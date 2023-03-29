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  4. Sosyal medya fenomeni Francia James’in zor anları! Bir anda inek tarafından kovalandı... Dekolteli şortuyla kaçmaya çalıştı

Sosyal medya fenomeni Francia James’in zor anları! Bir anda inek tarafından kovalandı... Dekolteli şortuyla kaçmaya çalıştı

29.03.2023 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Francia James, Instagram’dan son olarak eğlenceli bir paylaşım yaptı. 32 yaşındaki fenomen isim Kolombiya’da ziyaret ettiği bir çiftlikte ine saldırısına uğradı. İneğin üzerine doğru hareket etmesiyle birlikte kaçmaya başlayan fenomen isim dekolteli şortuyla frikik vermekten kurtulamadı.

Sosyal medya fenomeni Francia James’in zor anları! Bir anda inek tarafından kovalandı... Dekolteli şortuyla kaçmaya çalıştı

Sosyal medya fenomeni Francia James, Kolombiya’daki bir çiftliği ziyaret ettiği sırada bir inek tarafından kovalandığı anları paylaşarak hayranlarını gülümsetmeyi başardı. 32 yaşındaki fenomen isim 11.4 milyon takipçisinin karşısına beyaz bir büstiyer ve dekolteli kahverengi şortuyla çıktı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Sosyal medya kullanıcıları Francia James’in gönderisine yoğun ilgi gösterirken komik anlar kısa sürede binlerce yorum ve beğeni topladı.

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Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bu beni çok güldürdü” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Aslında senden hoşlanıyor” yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Francia James

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