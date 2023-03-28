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İtalya’da tepki çeken düğün töreni! Nikahta 1 gelin 2 damadı görenler şaşkınlığını gizleyemedi

28.03.2023 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada bir düğün töreni kullanıcıların ilgisini kısa sürede çekmeyi başardı. İsmi açıklanmayan bir gelin görüntülerde iki farklı damatla aynı anda evlendi. Birbirlerinin ellerini tutarak yemin eden üçlünün nikah görüntüleri sosyal medya dikkatleri çekti.

İtalya’da bir düğün sırasında çekilen görüntüler sosyal medya kullanıcılarının tepkisiyle karşılandı. Bir gelinin iki farklı damatla evlendiği nikah töreninde üçlünün birbirlerine bakarak nikah yemini ettikleri anlar yer aldı. Gelin ve damatlar birbirlerini tebrik etmek için ise aynı anda yaklaşarak öpüştüler. Birbirlerini tebrik eden üçlüyü daha sonrasında aile üyeleri büyük bir coşkuyla karşıladı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü duruma tepki gösterirken bazıları gerçek aşkı savunan yorumlar yaptı. Bazı kullanıcılar ise görüntülere inanmadıklarını söyleyerek kurgu olduğunu iddia etti.

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