Sevgilisinin karısı eve aniden gelince ne yapacaklarını şaşırdılar! Yarı çıplak balkonun ucunda saklandı

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü viral olmayı başararak binlerce izlenmeye ulaştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ismi açıklanmayan bir kadın sevgilisinin karısının eve erken gelmesi üzerine kaçmak zorunda kaldı. Komşular tarafından çekilen görüntülerde adamın balkonda eşiyle tartıştığı ve onu ikna etmeye çalıştığı sırada kenarda gizlenen bir kadının görüntüsüne yer verildi.

GİZLİCE BAŞINI UZATARAK DİNLEDİ

Sevgilisi ve karısının tartışmasını saklandığı yerden dinleyen kadının bir süre sonra olayı anlayabilmek için başını onlara doğru uzattığı fark edildi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.