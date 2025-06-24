Sosyal medya fenomeni intihar etti! Zorbalığa dayanamadı! Eşi gerçeği açıkladı...

Sosyal medya fenomeni 29 yaşındaki Mikayla Raines intihar etti. Fenomenin eşi Ethan Raines, 23 Haziran 2025'te Save A Fox YouTube kanalına yüklediği yürek parçalayıcı bir videoda fenomenin öldüğünü doğruladı.

Tilkileri ve diğer egzotik hayvanları kurtarma ve onlara bakma konusundaki çalışmalarıyla bilinen Raines, depresyon, otizm ve borderline kişilik bozukluğu gibi ciddi ruh sağlığı sorunlarıyla mücadele ediyordu.

SANAL TACİZ KAMPANYASININ HEDEFİ OLDU

Fenomenin kocası yaptığı açıklamada karısının sanal zorbalığa maruz kaldığını söyledi. Ethan, 11 dakikalık duygusal açıklamasında Mikayla'nın uzun süreli bir sanal taciz kampanyasının hedefi olduğunu açıkladı. İddiaya göre taciz yalnızca yabancılardan değil, aynı zamanda kişisel hayatındaki kişilerden ve hayvan kurtarma topluluğundaki diğer kişilerden de geldi.

"Yalan söylentiler yaydılar ve hassas bir insan olduğu için bu onu derinden etkiledi. Yıllarca acıyı atlatmaya çalıştı ama bu sefer çok fazlaydı." dedi. Mikayla'dan geriye Ethan, kızı Freya ve Save A Fox'un Minnesota ve Florida şubelerinde baktığı birçok hayvan kaldı. Mikayla'nın 500 binden fazla Instagram, 2,5 milyondan fazla Youtube takipçisi