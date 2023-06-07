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Sosyal medya fenomeni Jenna Lee iç çamaşırlarıyla vedalaştı! Sadece tulumunu giyince Instagram’ı salladı

07.06.2023 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinde yaşayan sosyal medya fenomeni Jenna Lee, tulumuyla nefesleri kesen bir paylaşıma imza attı. Tulumunun içine hiçbir şey giymeyi tercih etmeyen fenomen ismin gönderisi kısa sürede sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

Sosyal medya fenomeni Jenna Lee iç çamaşırlarıyla vedalaştı! Sadece tulumunu giyince Instagram’ı salladı

Sosyal medyada 2 milyonu aşkın takipçisi bulunan Jenna Lee, cesur bir pozuyla sevenlerinin karşısına çıktı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başaran fenomen isim son olarak bir işçi tulumuyla sevenlerini selamladı. Tulumunun içine hiçbir şey giymeden poz veren Lee frikik vermesine aldırış etmedi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisinde beyaz ahşap bir duvarın önünde poz veren Lee iç çamaşırlarıyla vedalaştı. Fenomen isim tulumunun yanından frikik vermesine aldırmadığı gönderisine, “Tulumumu beğendiniz mi?” notunu ekledi. Fenomen isminin gönderisi kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

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