Sosyal medya fenomeni Jenna Lee iç çamaşırlarıyla vedalaştı! Sadece tulumunu giyince Instagram’ı salladı

Sosyal medyada 2 milyonu aşkın takipçisi bulunan Jenna Lee, cesur bir pozuyla sevenlerinin karşısına çıktı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başaran fenomen isim son olarak bir işçi tulumuyla sevenlerini selamladı. Tulumunun içine hiçbir şey giymeden poz veren Lee frikik vermesine aldırış etmedi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisinde beyaz ahşap bir duvarın önünde poz veren Lee iç çamaşırlarıyla vedalaştı. Fenomen isim tulumunun yanından frikik vermesine aldırmadığı gönderisine, “Tulumumu beğendiniz mi?” notunu ekledi. Fenomen isminin gönderisi kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.