Yine sosyal medyada çok cesur! Sosyal medya fenomeni Julia Sandoval pantolonunu indirip sokak ortasında tanga iç çamaşırıyla dolaştı

Sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımları sayesinde dikkatleri üzerine çeken fenomen isim Julia Sandoval Instagram’ı kasıp kavuran yeni bir paylaşımla sevenlerinin karşısına çıktı. Sosyal medya hesaplarında genellikle hayranlarını cesur pozlarıyla karşılamayı tercih eden Sandoval bu kez sokak ortasında pantolonunu indirerek tanga iç çamaşırıyla yürüdüğü anları paylaştı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımında Sandoval, beyaz bir bluzla kombinlediği kot pantolonu ve beyaz çizmeleriyle kamera karşısına çıktı. Asfalt bir yolda yürüyen Sandoval aniden kot pantolonunu aşağıya indirerek sevenlerini şaşırttı.

Fenomen isim hayranlarının beğenisini toplayan gönderisine, “Nereye gitmeliyim?” notunu ekledi. Sandoval’ın gönderisi kısa sürede hayranlarından tam not aldı. Fenomen ismin güzelliğini öven yorumlar peşi sıra geldi.