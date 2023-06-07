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Yine sosyal medyada çok cesur! Sosyal medya fenomeni Julia Sandoval pantolonunu indirip sokak ortasında tanga iç çamaşırıyla dolaştı

07.06.2023 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada 300 bini aşan takipçisi bulunan fenomen isim Julia Sandoval yine hayranlarını şaşırtan bir paylaşıma imza attı. Hayranlarının cesur pozlarına alıştığı fenomen isim bu kez kendi sınırlarını da zorladı. Sokak ortasında pantolonunu indirerek tanga iç çamaşırıyla yürüyen Sandoval’ın gönderisi kısa sürede beğeni topladı.

Yine sosyal medyada çok cesur! Sosyal medya fenomeni Julia Sandoval pantolonunu indirip sokak ortasında tanga iç çamaşırıyla dolaştı

Sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımları sayesinde dikkatleri üzerine çeken fenomen isim Julia Sandoval Instagram’ı kasıp kavuran yeni bir paylaşımla sevenlerinin karşısına çıktı. Sosyal medya hesaplarında genellikle hayranlarını cesur pozlarıyla karşılamayı tercih eden Sandoval bu kez sokak ortasında pantolonunu indirerek tanga iç çamaşırıyla yürüdüğü anları paylaştı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımında Sandoval, beyaz bir bluzla kombinlediği kot pantolonu ve beyaz çizmeleriyle kamera karşısına çıktı. Asfalt bir yolda yürüyen Sandoval aniden kot pantolonunu aşağıya indirerek sevenlerini şaşırttı.

julia

Fenomen isim hayranlarının beğenisini toplayan gönderisine, “Nereye gitmeliyim?” notunu ekledi. Sandoval’ın gönderisi kısa sürede hayranlarından tam not aldı. Fenomen ismin güzelliğini öven yorumlar peşi sıra geldi.

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