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Dünyaca ünlü isim Mia Khalifa yeni iş girişimini böyle tanıttı! Çırılçıplak banyo yaptı, yetmedi iç çamaşırsız koştu...

06.06.2023 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada 27 milyonu aşkın takipçisi bulunan Mia Khalifa, yeni iş girişimini paylaşan bir videoyla hayranlarını heyecanlandırmayı başardı. Kendisine ait bir takı markası kurduğunu anlatan Khalifa, ticari girişimini anlattığı videosunda müstehcen öğelere yer vermeyi ihmal etmedi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarından tam not aldı.

Dünyaca ünlü isim Mia Khalifa yeni iş girişimini böyle tanıttı! Çırılçıplak banyo yaptı, yetmedi iç çamaşırsız koştu...

Dünyaca ünlü isim Mia Khalifa son olarak yeni işini hayranlarına duyurmak için kamera karşısına geçti. Çırılçıplak banyo yapan ve iç çamaşırsız bir şekilde sokak ortasında koşan Khalifa, Arapça “şeytan” anlamına gelen bir takı markası kurduğunu hayranlarına açıkladı.

DANSÖZLERDEN İLHAM ALDI

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Lübnan doğumlu Amerikalı fenomen isim, 1930’lu ve 1940’lı yıllardaki dansözlerden ilham alan bir vücut takısı markası kurduğunu söyledi. 27 milyonu aşan takipçisiyle paylaştığı tanıtım gönderisinin sonrasında sadık hayranları yeni projeye desteklerini ilan etmek için markanın uygulamasına adeta akın etti.

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“Şeytan” adını verdiği takı markasının tanıtım filminde fenomen isim müstehcen detaylardan vazgeçmeden iç çamaşırsız bir şekilde koştuğu, arabalarla hız yaptığı, çiçekleri kokladığı ve çırılçıplak banyo yaptığı anları paylaştı.

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