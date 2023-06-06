Dünyaca ünlü isim Mia Khalifa yeni iş girişimini böyle tanıttı! Çırılçıplak banyo yaptı, yetmedi iç çamaşırsız koştu...

Dünyaca ünlü isim Mia Khalifa son olarak yeni işini hayranlarına duyurmak için kamera karşısına geçti. Çırılçıplak banyo yapan ve iç çamaşırsız bir şekilde sokak ortasında koşan Khalifa, Arapça “şeytan” anlamına gelen bir takı markası kurduğunu hayranlarına açıkladı.

DANSÖZLERDEN İLHAM ALDI

Lübnan doğumlu Amerikalı fenomen isim, 1930’lu ve 1940’lı yıllardaki dansözlerden ilham alan bir vücut takısı markası kurduğunu söyledi. 27 milyonu aşan takipçisiyle paylaştığı tanıtım gönderisinin sonrasında sadık hayranları yeni projeye desteklerini ilan etmek için markanın uygulamasına adeta akın etti.

“Şeytan” adını verdiği takı markasının tanıtım filminde fenomen isim müstehcen detaylardan vazgeçmeden iç çamaşırsız bir şekilde koştuğu, arabalarla hız yaptığı, çiçekleri kokladığı ve çırılçıplak banyo yaptığı anları paylaştı.