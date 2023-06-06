Sosyal medya fenomeni Elle Brooke çırılçıplak kamera karşısına geçti! Tiktok’a “Beni yasaklama” diye yalvardı

Boks yıldızlığından sosyal medya fenomenine dönüşen Elle Brooke, hayranlarıyla çıplak vücudunu bir havlu yardımıyla örttüğü anlarda çekilen fotoğraflarını paylaştı. Instagram’da yaklaşık 742 bin takipçiye sahip olan fenomen ismin havlunun arkasından yaptığı paylaşımı çok konuşuldu. Brooke’un gönderisi kısa sürede gündem yaratmayı başarırken fenomen isim sosyal medyadan yasaklanmamak için de kendince önlem aldı.

TİKTOK’A YALVARDI

Hayranlarının kalp atışlarını hızlandıran aynı zamanda da sosyal medyanın topluluk kurallarını zorlayan paylaşımında Brooke engellememek için TikTok’a “Lütfen beni yasaklama” dedi. Fenomen ismin gönderisi hayranlarından tam not aldı.