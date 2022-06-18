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Sosyal medya fenomeni Lissa Aires, beden pozitifliğini savunmak için selülitli büyük beden bebek koleksiyonunu anlattı

18.06.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Lissa Aires, beden pozitifliği paylaşımları sayesinde kısa sürede popüler olmayı başardı. Toplumsal olarak yaratılan güzellik algısına meydan okuduğunu dile getiren Aires, selülitli büyük bedenlerden oluşan bir oyuncak bebek serisi çıkartmak istediğini belirtti. Aires, daha fazla insanın modern güzellik standartları algısını yıkmak için çabalaması gerektiğini savundu.

Sosyal medya fenomeni Lissa Aires, beden pozitifliğini savunmak için selülitli büyük beden bebek koleksiyonunu anlattı

Sosyal medyada 2 milyonu aşkın takipçisi bulunan Lissa Aires, sıfır beden ve mükemmel beden ölçülerini anlatan kalıpların dışına çıkılması gerektiğini savundu. Özellikle oyuncak bebeklerin daha çocukluk döneminde ‘güzel kadın’ algısını empoze eden düzenli ve kusursuz görünümünü reddettiğini dile getiren Aires, vücut pozitifliğini teşvik etmek için selülitle birlikte büyük beden bebek serisi oluşturmak istediğini söyledi.

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“BU BENİ DERİNDEN ETKİLEDİ”

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Oyuncak sektöründe farklılıkları anlatan bebeklerin üretildiğini dile getiren Aires, “Bugün farklı türde bebekler görüyoruz. Ama hala gerçek böyle değil. Çocukların insanların tek tip olmadığını bilmeleri gerekiyor. Her zaman kusursuz ve güzel bebeklerle oynadım. Bu yıllar içinde bu beni derinden etkiledi. Bu yüzden selülitli büyük beden bebekler yaratmak istiyorum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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