Sosyal medya fenomeni Paige Spiranac kabusa dönen uçak yolculuğunu anlattı! “Yanımdaki yolcu gaz çıkartınca...”

Golf fenomeni Paige Spiranac, bir yolcunun gaz çıkartmasıyla zor anlar yaşadığı yakın tarihli bir uçak yolculuğu deneyiminden söz etti. Instagram’da 3.3 milyon takipçisi bulunan Spiranac, “Korkunç bir uçak yolculuğum oldu. Bunu söylemem gerekiyor çünkü benim için çok zordu” diye konuştu.

“TÜM DUYULARIM KAPANDI”

Uçak yolculuğunun hava muhalefeti ve trafiği nedeniyle rötar yaptığını dile getiren Spiranac, bu sorunun yaşadığı en küçük problem olduğunu söyleyerek samimi bir itirafta bulundu. Yanındaki yolcunun bütün seyahat boyunca gaz çıkarttığını anlatan Spiranac, “Yanımdaki adam sürekli olarak gaz çıkartıyordu. Bu dayanılmaz bir durumdu ve boğulacak gibi hissettim. Kabin görevlisi uçağın havasını değiştirebilmek için oda spreyi sıkma zorunda kaldı. Bütün yolculuk boyunca öğürdüm ve tüm duyularım kapandı. Kabus gibiydi” diye konuştu.

Uçaktan indikten sonra kokudan kurtulmak için üzerindeki kıyafetlerini çıkarttığını ve sıcak bir duş aldığını ifade eden Spiranac, “Son 30 dakikada yavaş yavaş ağladım. Çünkü nefes alamıyordum” ifadelerini kullandı.



